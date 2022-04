Paola Perego ha il Covid, come sta?/ “Sono messa male”: assente a Citofonare Rai 2

Paola Perego è quest’oggi assente a “Citofonare Rai 2” per colpa del Covid. La conduttrice ha contratto il Coronavirus e non ha potuto in alcun modo recarsi in studio, tanto da non riuscire neppure a co-condurre la trasmissione da casa. Tuttavia, nel corso della mattinata odierna si è rapidamente collegata telefonicamente con la sua compagna di viaggio, Simona Ventura, che le ha subito chiesto ragguagli circa le sue condizioni di salute: “Sto una schifezza, Simona – ha ammesso candidamente Perego –. Ma quando hai mostrato la mia foto sembrava fossi morta… Sembrava il santino: ‘Era tanto brava, era tanto una brava ragazza’”.

Non ha perso l’ironia Paola Perego malgrado il Covid, a proposito del quale ha poi voluto aggiungere: “Scusate la voce, ma sto proprio messa male”. L’augurio che anche noi de IlSussidiario.net rivolgiamo alla presentatrice è di potersi presto negativizzare e tornare in piena forma in diretta televisivo nel suo programma domenicale di successo e in onda, come si evince dalla sua denominazione, sul secondo canale dell’azienda di viale Mazzini.

PAOLA PEREGO: “COVID SCOPERTO PER MEZZO DEL TAMPONE SETTIMANALE DI ROUTINE”

Proprio nelle scorse ore, mediante il suo profilo Instagram, Paola Perego aveva comunicato a tutti la sua battaglia contro il virus: “Purtroppo sono risultata positiva al Covid in seguito al tampone settimanale di routine. Per fortuna al momento non ho sintomi forti”. Di conseguenza, niente “Citofonare Rai 2” e niente apparizione ai microfoni di Radio 2, dove Paola Perego conduce “Il momento migliore” con Elena Di Cioccio, accanto alla quale ci sarà lo scrittore. Federico Moccia.

Peraltro, non è la prima volta che la conduttrice è costretta ai box dal Coronavirus, visto e considerato che già nel pieno della pandemia, a ottobre 2022, SARS-CoV-2 aveva aggredito la moglie di Lucio Presta.

