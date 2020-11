Paola Perego/ “Il coronavirus è un’angoscia, l’isolamento è tremendo”

Dopo otto giorni di malattia, Paola Perego è guarita dal coronavirus ed ha raccontato la sua esperienza a Oggi è un altro giorno. «È la prima volta che rientro in uno studio tv e devo dire che è strano. Questa è una di quelle malattie che pensi che possano accadere solo agli altri ma poi ti arriva la telefonata e ti dicono “sei positiva”. Ti prende un colpo, pensi che da un momento all’altro possa degenerare la malattia. Non ho ancora capito come ho preso il virus, tutte le persone a me vicine non lo hanno preso, neanche i miei figli ed i miei nipoti. Per fortuna non ho infettato nessuno», ha esordito la celebre conduttrice nello studio di Serena Bortone: «Senti tanti racconti di asintomatici, poi con polmonite e in terapia intensiva. Misuravo la saturazione ogni cinque minuti per monitorare la situazione. Ho fatto il tampone il giorno prima della prima puntata del mio programma e avevo due signori anziani in studio. Io faccio il sierologico ogni 10 giorni, ma ho fatto il tampone certa di essere negativa. Poi mi ha chiamato il medico, ero in studio a fare le prove e mi ha detto di andare a casa».

PAOLA PEREGO: “L’ISOLAMENTO É TREMENDO”

Paola Perego ha poi spiegato di aver accusato qualche sintomo del coronavirus: «Ho avuto mal di testa molto forte, ma lo avevo attribuito alla cervicale, avevo astenia, dolori a muscoli e ossa, ipotermia. Avevo brividi, dolori… però devo dire che mi sono fermata lì e mi è andata molto bene». Poi le difficoltà dell’isolamento: «Mio marito mi portava colazione, pranzo e cene con vassoio, mascherine e guanti. Poi la sera ci collegavamo con internet e almeno cenavamo insieme, non ne potevo stare più di stare da sola». Paola Perego ha poi provato a dare un consiglio a chi si trova nella sua stessa situazione: «Io mi sono rimbambita con le serie tv per non pensare, ho visto anche un horror che non è nel mio stile. L’isolamento è tremendo: nel primo lockdown ero con mio marito, ora completamente da sola».



