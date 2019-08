Paola Perego in ospedale/ Incidente domestico per la conduttrice: “Colpa della…”

Paola Perego, conduttrice Rai, sta trascorrendo le vacanze estive con il nipotino, Pietro, nato lo scorso novembre. Una nascita che ha reso felice la nonna e la primogenita, con la Perego che spesso appare sui social con il piccolo. Attraverso Instagram però la conduttrice ha parlato di un incidente domestico capitatole in cucina. Non è facile capire la dinamica dell’accaduto, ma una foto condivisa sul suo profilo social descrive al meglio le condizioni attuali. Nello scatto si vede la sua mano completamente avvolta da una vistosa fasciatura dove spicca un tutore rigido al pollice. Paola Perego, nella fotografia, è distesa in un letto con l’aggiunta di una didascalia sotto la scatto: “Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa..mi basta entrarci ed ecco l’incidente..“. Accanto alla frase ci sono delle faccine sorridenti.

Paola Perego, infortunio domestico per la conduttrice

Parole che hanno fatto allarmare i suoi fan, che si sono chiesti cosa le fosse accaduto. La conduttrice non ha in realtà chiarito precisamente la dinamica dell’infortunio domestico. Di sicuro dalla didascalia si evince che lo spiacevole infortunio sia avvenuto in cucina. Paola Perego ha mostrato la sua mano tenuta ferma da un tutore al pollice, un tipo di fasciatura che potrebbe portare diretti nel pensare una distorsione. Dopo le cure ricevute la conduttrice dovrà, molto probabilmente, avere il tutore per qualche settimana. La Perego attualmente si trova in ospedale, ma ha avuto comunque l’attenzione di avvisare i fan sulla sua condizione di salute. Speriamo naturalmente in una pronta guarigione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA