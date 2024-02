PAOLA PEREGO, MALATTIA E COME STA?/ “Solo dopo l’operazione ho realizzato di avere un cancro, ora sto bene…”

Paola Perego e la nuova consapevolezza dopo la malattia: “Ora apprezzo le cose davvero importanti…”

Paola Perego è stata quest’oggi ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare il difficile periodo recente alle prese con la diagnosi di carcinoma al rene. “Sono reduce da un cancro, non è stato un momento facile però adesso le cose stanno andando bene… Solo facendo prevenzione io ho scoperto di avere questo carcinoma renale che altrimenti si sarebbe potuto davvero ingrandire; ho fatto un post sui social proprio per condividere con gli altri l’importanza della prevenzione. Mi sento una privilegiata perché ho la possibilità di farmi tutti i controlli privatamente e quindi quando capita puoi prendere le cose in tempo, ma purtroppo questa non è una cosa che vale per tutti ed è ingiusto…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Paola Perego ha raccontato alcuni aneddoti del calvario alle prese con la malattia spiegando come solo dopo l’operazione si sia resa conto di quanto accaduto. “Ho fatto un controllo, hanno visto qualcosa che non andava al rene e la diagnosi è stata quella di un carcinoma; io però l’ho capito solo dopo l’intervento. Sono quelle cose che ti fanno capire che può capitare anche a te; inconsciamente un po’ tutti alla fine pensano che possa accadere solo agli altri, quanto tocca a te è quindi abbastanza scioccante. Io non ho realizzato subito, andavo in giro con i ragazzi e dicevo: ‘Il caffè lo pagate voi perchè ho il cancro’. Solo dopo l’intervento ho iniziato a realizzare…”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Mi hanno asportato una parte di rene perchè il cancro era ancora piccolo. I miei figli erano un po’ agitati però a loro ho detto che era una cisti benigna. Diciamo che è stata una bella paura… Ora inizio a dare peso alle cose davvero importanti, ad esempio mi sono veramente allontanata dai social”. (agg. Valerio Beck)

MALATTIA DI PAOLA PEREGO, COME STA DOPO L’INTERVENTO?

Come sta Paola Perego e cosa sappiamo della sua malattia? Questo pomeriggio nel corso del secondo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, nel salotto più in vista di Canale 5 sarà di scena, nel sempre ricco cast di ospiti di Silvia Toffanin, anche la 57enne conduttrice televisiva ed ex modella brianzola: la presenza in studio di uno dei volti noti del pubblico delle reti Mediaset sarà infatti l’occasione per la diretta interessata per parlare in esclusiva, e per la prima volta sul piccolo schermo, del difficile periodo che sta vivendo a causa -come riporta l’anteprima della puntata del talk show che ci accingiamo a vedere- di “un serio problema di salute”.

Infatti se in un altro articolo quest’oggi accendiamo i riflettori sull’intervento a cui si è sottoposta Paola Perego, qui ripercorriamo attraverso le sue parole questo drammatico momento. Con un annuncio shock a sorpresa attraverso i propri canali social, alla fine dello scorso mese di novembre aveva rivelato ai propri follower e non solo del ricovero in ospedale e dell’intervento a cui si era dovuto sottoporre d’urgenza a causa della scoperta di un tumore al rene. Postando una foto dalla struttura sanitaria, la 57enne originaria di Monza aveva rivelato dell’esistenza di una neoplasia e della necessità di sottoporsi a una nefrectomia parziale, ovvero l’asportazione di una parte di un rene.

MALATTIA DI PAOLA PEREGO, LA SCOPERTA DI UNA NEOPLASIA AL RENE E LA NEFRECTOMIA

“Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe” era stato il breve messaggio di ringraziamento rivolto da Parola Perego al team ospedaliero che l’aveva operata, ricordando inoltre a tutti coloro che l a seguono che, non solo per la sua patologia ma in tutte, “è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. Ovviamente il messaggio della 57enne conduttrice di “Citofonare RaiDue” aveva colto di sorpresa non solo il suo pubblico di aficionados ma pure molti amici e colleghi che non avevano fatto mancare sostegno e solidarietà. Tra i vari messaggi quelli della collega e compagna di avventura nel programma Rai, Simona Ventura, oltre a Mara Venier ed Ezio Greggio e senza dimenticare, tra i tanti altri, Paola Turci, Francesca Barra, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Gregoraci.

Al momento, in attesa di scoprire direttamente dalla voce di Paola Perego, sulla malattia e quali sono le sue condizioni di salute spiegando come ha vissuto l’ultimo mese tra la scoperta del tumore e il ricovero ospedaliero (a seguito delle dimissioni, di cui la stessa conduttrice non aveva parlato in un primo momento), erano state molto importanti le parole raccolte dall’agenzia di stampa Adnkronos per capire, attraverso l’opinione di un esperto, qualcosa di più sulla neoplasia e quale possa essere la sua evoluzione. “Si fa frequentemente avvalendosi della chirurgia robotica che consente di asportare solo la parte malata del rene in modo preciso e selettivo” aveva spiegato Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia commentando il caso in questione e riferendosi agli interventi di nefrectomia. Lo specialista aveva aggiunto anche che oggigiorno si riesce anche a “preservare una buona funzionalità dell’organo” e invitando, al pari della Perego, a fare sempre prevenzione attraverso la diagnosi precoce e semplici esami.











