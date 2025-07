Paola Perego resta sulla Rai e si prepara ad affrontare una stagione televisiva ricca di impegni: ecco il suo nuovo programma.

Citofonare Rai2 è stato un programma che ha dato una nuova svolta alla carriera di Paola Perego e Simona Ventura, da anni protagoniste indiscusse della televisione italiana. Insieme hanno convinto non solo il pubblico ma anche gli addetti ai lavori che hanno deciso di puntare sul loro talento e la loro professionalità anche per altri programmi. Se Simona Ventura, dopo aver fatto l’opinionista all’Isola dei Famosi 2025 ha deciso di accettare la nuova offerta Mediaset diventando la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello, Paola Perego ha deciso di restare in Rai.

Per lei, è in programma una nuova trasmissione in prima serata oltre a Citofonare Rai2 che dovrebbe condurre da sola con l’aiuto di Gene Gnocchi. Un riconoscimento di stima da parte della Rai nei confronti della Perego che piace davvero tanto ai telespettatori.

Paola Perego e il nuovo programma in Rai

Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice..” del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 23 luglio, Paola Perego condurrà in prima serata il programma The Floor. “Per Paola Perego è in programma un nuovo impegno in prima serata su Raidue con un titolo già testato la scorsa stagione: The Floor. Un pavimento, cento concorrenti in gara e un montepremi finale di 100mila euro. La prima edizione era stata affidata ai The Jackal che, sempre su Raidue, condurranno Gli scatenati“, scrive Giuseppe Candela.

Nel 2026, tuttavia, Paola Perego dovrebbe ancora tornare alla guida di Citofonare Rai2 che continuerà ad andare in onda a partire, pare, dalla fine di febbraio. Insomma, gli impegni televisivi non mancheranno per Paola Perego.