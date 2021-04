Paola Perego piange in tv per auguri figlio Riccardo/ “Mai apparso, gli è costato…”

Paola Perego è stata la protagonista di una emozionante sorpresa nel corso della sua trasmissione Il Filo Rosso. Dopo aver infatti salutato l’ospite Guillermo Mariotto, proprio quest’ultimo ha annunciato una sorpresa per la conduttrice, in occasione del suo compleanno: “Ti ho portato un’amica”, ha anticipato. In studio ha fatto quindi il suo ingresso Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, insieme ad una bellissima torta di compleanno: “Questa è una sorpresa da parte di tutto lo staff de Il Filo Rosso”, ha commentato. Ma le sorprese non sono finite: il nipote Pietro ha voluto fare i suoi speciali auguri a “nonna Paola” riuscendo a far emozionare la Perego. “Sanno che io ho un debole per questo nanetto”, ha commentato la conduttrice, “Io vivo per lui… grazie!”.

PIETRO, PADRE PAOLA PEREGO MORTO PER COVID/ Il ricordo su Rai 1: "Se n'è andato..."

La vera sorpresa è stato però un messaggio da parte del figlio della conduttrice. “C’è qualcos’altro per te”, ha annunciato Giovanna Civitillo prima di lanciare un nuovo filmato. A parlare è stato proprio il figlio Riccardo Carnevale.

PAOLA PEREGO, LE LACRIME PER IL FIGLIO RICCARDO

“Ciao mamma, oggi a mio modo ci tenevo anch’io ad essere qui con te a festeggiare il tuo compleanno. Volevo farti tanti tanti auguri e ringraziarti per tutto quello che hai fatto e continui a fare per me. Ti voglio bene, ciao”: il messaggio del figlio di Paola Perego, Riccardo Carnevale, ha commosso particolarmente la conduttrice de Il Filo Rosso che non si aspettava le parole del ragazzo. “Questo è il mio bimbo di 24 anni che non è mai apparso da nessuna parte”, ha commentato la Perego spiegando che lo stesso ragazzo le avrebbe esplicitamente chiesto di non essere coinvolto al fine di salvaguardare la sua volontà di non voler far sapere di essere suo figlio. “Si vergogna”, ha spiegato ai presenti in studio. “So quanto gli è costato”, ha aggiunto parlando del video messaggio di auguri e definendolo “una cosa bellissima”. Dopo il momento commozione non poteva che procedere con lo spegnimento della candelina sulla torta e con i ringraziamenti al suo ospite ed a Giovanna, senza tuttavia poter abbracciare nessuno come invece avrebbe voluto fare.

PAOLA PEREGO, CANZONE SEGRETA/ Reazione inaspettata: “Perché ho accettato di venire?”

LEGGI ANCHE:

Malattia Paola Perego, attacchi di panico e depressione/ "Se tu ne parli è più facile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA