Paola Perego “Salvata da psicoterapia e farmaci”/ “Lucio Presta? Avevamo paura di…”

Paola Perego si confessa in una diretta social con Simona Ventura, nel corso del format “All’avVentura (restando a casa)”, che la conduttrice ha lanciato durante l’emergenza coronavirus. Anche se l’Italia riparte, oggi si è tenuto l’ormai consueto appuntamento. Paola Perego ha parlato del suo nuovo libro, che parla della sua battaglia contro gli attacchi di panico. «Prendevo farmaci prima di andare in onda, così tenevo sotto controllo gli attacchi di panico», ha raccontato Paola Perego. Il peggio per lei sembra però ormai passato: «Adesso ho totalmente superato le mie paure. Ne sono uscita curandomi. All’inizio mi hanno aiutato i farmaci uniti alla psicoterapia. Poi, a un certo punto, ho capito di essere guarita». Non è la prima volta che ne parla, del resto è il tema che affronta nel libro che sta promuovendo. Ma ha parlato anche della quarantena insieme al compagno Lucio Presta: «Eravamo terrorizzati dalla quarantena perché abbiamo due caratteri forti. Lui di solito viaggia molto. Ma tutto è andato per il meglio».

PAOLA PEREGO, PRONTA A TORNARE IN TV

Intanto Paola Perego prepara il suo ritorno in televisione. È stata la stessa conduttrice a parlarne insieme alla collega e amica Simona Ventura, nel corso di una diretta Instagram. «A settembre tornerò su una rete Rai», ha dichiarato senza però precisare quale. Né ha fornito indicazioni precise sulla trasmissione che condurrà: «È un programma di genere che mi piace. Partirà in autunno ma finché non metto la firma per scaramanzia non ne parlo». Dunque, l’accordo c’è, ma non è ancora ufficiale. E quindi Paola Perego non vuole sbilanciarsi. «Fino a quando non si firma tutto può saltare e cambiare», ha aggiunto Paola Perego. Però qualche indizio lo ha dato comunque: «È in una fascia che ho già fatto, ma ho fatto dalle 7 del mattino all’1 di notte quindi può essere qualsiasi orario». Secondo quanto riportato da Davide Maggio, si tratterebbe di un programma nel daytime di Rai2. Sarebbe un talk show con nonni e nipoti come protagonisti. Ma bisogna aspettare ancora qualche settimana per saperne di più.



