Paola Perego: “Sono positiva al covid”/ “Sono a casa, no ho sintomi”

Si allunga la lista dei vip positivi al coronavirus. Dopo Gerry Scotti e Carlo Conti che, essendo positivo condurrà la puntata di Tale e Quale show 2020 in onda venerdì 30 ottobre da casa, anche Paola Perego ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. La conduttrice, con un post su Instagram, esattamente come hanno fatto i colleghi, risultati positivi prima di lei, ha svelato ai fans di essersi sottoposta ad un tampone che ha dato esito positivo. Nessun sintomo, fortunatamente, per la conduttrice che, come aveva spiegato lo stesso Conti, sta bene, a casa, senza sintomi. Paola Perego si trova così in isolamento e sta osservando tutte le indicazioni mediche in attesa di sottoporsi, nei tempi necessari, ad un secondo tampone.

Paola Perego positiva al Covid: l’annuncio

Con un post breve, Paola Perego ha annunciato di essere una dei tanti italiani contagiati dal coronavirus. “Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”, ha scritto su Instagram la conduttrice ricevendo immediatamente il sostegno di amici e fans. “Dai Paoletta, un bacio“, ha scritto Rita Dalla Chiesa. “Un abbraccio forte”, “Assurdo!!! Siamo tutti positivi e non lo sappiamo”, “Auguri di pronta guarigione”, “Mi dispiace tanto”, sono alcuni commenti lasciati dai fans sotto il post. Stamattina, invece, Alessia Marcuzzi ha annunciato di essere risultata negativa al tampone.







