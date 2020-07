Paola Perego/ “Stavo morendo e sono andata dall’esorcista” (S’è fatta notte)

Paola Perego ospite di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo nella seconda serata di Raiuno. La conduttrice è reduce dalla pubblicazione del suo libro dal titolo “Dietro Le Quinte delle mie Paure” dove ha deciso di condividere con il pubblico le sue paure. Un libro che altro non è che un’autobiografia in cui la Perego ha deciso di mostrarsi senza filtri: “sentivo che stavo morendo e sono andata dall’esorcista…”. Parole forti che la conduttrice ha ripreso anche durante la presentazione del libro alla stampa: “ti ritrovi nella condizione in cui credi che nessuno ti può salvare, è come se stessi per essere aggredita da una belva feroce. Solo che non esiste, sei tu”. Colta da uno stat di profonda ansia, la conduttrice ha cercato aiuto bussando alla porta di Don Luigi: “i miei genitori erano disperati, mi vedevano star male. Sembravo una posseduta. Sono arrivati al punto di farmi bruciare cuscini e materassi”. Per questo motivo ha deciso di scrivere questo libro esortando i lettori e il grande pubblico a non sottovalutare mai nulla. “Non sottovalutate mai i mali dell’anima, non vergognatevi di chiedere aiuto” – ha detto la Perego -“soltanto parlando potete tirare fuori quello che avete dentro. In quel momento capirete che oltre la corazza di paure, esiste un mondo in grado di comprendere il vostro disagio e tendervi la mano”.

Paola Perego e il libro: “ho superato le mie paure”

“Dietro Le Quinte delle mie Paure” è il libro di Paola Perego pubblicato lo scorso maggio. Un libro difficile, ma che la Perego ha voluto scrivere per raccontare come le paure possano diventare degli abissi da cui è difficile uscirne. Ad un certo punto la Perego non nasconde di essere arrivata ad un momento della sua vita in cui credeva di morire al punto da richiedere l’aiuto di un esorcista. “All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu” ha raccontato la conduttrice felicemente sposata con l’agente Lucio Presta. Un momento difficilissimo della sua vita che l’ha spinta a dire “mi sento di dire solo un’ultima cosa: non sottovalutate mai i mali dell’anima, non vergognatevi di chiedere aiuto, ma parlatene, tirate fuori quello che avete dentro. Quando lo farete, scoprirete che lì, ad aspettarvi oltre la vostra corazza di paure, c’è un mondo che può capirvi e darvi una mano”. Un vero e proprio dramma quello vissuto dalla conduttrice da cui per fortuna è riuscita a venirne fuori più forte di prima.



