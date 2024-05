Paola Perego verso ‘Amore Criminale’, Marco Liorni lascia ‘Italias Sì’/ I rumor sulla ‘rivoluzione’ in rai

Siamo ormai alle battute finali dell’attuale stagione televisiva e, neanche il tempo di chiudere i battenti per i programmi di punta, che le voci di tele-mercato già imperversano. Come racconta Dagospia, diversi nomi sono da inserire del novero dei cambiamenti che potrebbero riguardare la Rai il prossimo anno: stesso discorso per alcuni format che potrebbero sparire o cambiare volto.

Lucio Presta, chi è il marito di Paola Perego/ Lei: "Sempre al mio fianco e quando ho scoperto il cancro..."

Si parte da Mara Venier: una certezza alla conduzione di Domenica In e che ancora anche nella prossima stagione tv dovrebbe tenere ben salda la sua posizione. Le novità potrebbero riguardare l’essenza del format domenicale: come racconta il portale di Roberto D’Agostino, pare che la conduttrice vorrebbe un blocco iniziale dedicato a casi di attualità per poi dedicarsi solo nella parte seguente delle consuete interviste con personaggi noti.

Giulia e Riccardo Carnevale, chi sono i figli di Paola Perego/ La primogenita l'ha resa due volte nonna

Marco Liorni ‘confermato’ per il pre-serale di Rai Uno

Aria di novità – stando alle indiscrezioni proposte da Dagospia – anche per Paola Perego. La conduttrice sarebbe tra i volti favoriti per la conduzione di “Amore Criminale” su Rai3 e dunque al posto di Emma D’Aquino. Diverse sono state le conduttrice che si sono passate il testimone nel tempo e, dopo l’esperienza ben apprezzata al timone di “Citofonare Rai2”, pare che proprio Paola Perego possa prendere in eredità le redini del programma.

Per quanto riguarda Marco Liorni, la scorsa settimana è andata in onda quella che dovrebbe essere l’ultima puntata di “Italia Sì”. A quanto pare, il format non sarà presente nella programmazione Rai del prossimo anno e per il conduttore sarà ancora riservato un posto nel preserale dato l’ottimo successo in termini di ascolti al timone de “L’Eredità”.

Paola Perego, come sta dopo l'operazione?/ "Reduce da un cancro, non è stato facile ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA