PAOLA PEREGO/ “Vi aspetto numerosi!” (Premio Marisa Bellisario)

PAOLA BARALA MADRINA DELLA SERATA DEDICATA ALLE DONNE

La conduttrice Rai Paola Perego scalda i motori per il Premio Marisa Bellisario, una importante rassegna condotta da una donna per le donne. La televisione di Stato ci tiene molto a eventi come questi, che sono fatti apposta per poter premiare tutte quelle donne che si sono particolarmente distinte per il frutto del loro duro lavoro. La rassegna prevederà ospiti importanti come Raoul Bova e Claudia Gerini, sempre attenti ad iniziative (importanti) di questo tipo. Su Instagram Paola Perego ci ha tenuto a fare un caloroso invito a tutti i suoi fans, pubblicizzando apertamente il programma, al fine di non snobbare una manifestazione che, palinsesto alla mano, potrebbe purtroppo finire in secondo piano. Su Instagram la Perego ha postato una sua foto già in studio scrivendo: “Un invito tutto al femminile! Ci vediamo sabato in seconda serata su Rai Uno!” Come dicevamo prima, questo suo particolare palinsest di certo non favorisce l’audience del Premio Marisa Bellisario, una rassegna che dal punto di vista ideologico certamente non merita la seconda serata in cui è stata relegata. Vedremo comunque se il pubblico reagirà bene oppure no: tutto dipenderà anche dalla bravura della Perego.

GLI ALTRI PROGRAMMI

In questi giorni Paola Perego sta facendo parlare di sé per la malattia del padre, oramai novantenne. Ma, oltre a queste brutte notizie, la conduttrice si è anche lasciata andare a qualche commento positivo sugli altri programmi che sta portando avanti nel medesimo periodo oltre al Premio Marisa Bellisario. Tra i tanti c’è anche ‘Non disturbare’, che la vede sempre nelle vesti di conduttrice a confronto con tanti personaggi dello spettacolo nostrano. Ecco cosa ha detto al riguardo Paola Perego a Leggo: “Non disturbare è un programma in cui gli ospiti possono aprirsi liberamente e tirare fuori le loro emozioni. Con le donne è molto semplice, il difficile viene con gli uomini. Mi è capitato di stupirmi con Magalli che in qualche occasione è sembrato addirittura timido, oppure con Mariotto, quando ad esempio si è lasciato andare e mi ha parlato del suo rapporto con Dio. Mi ha fatto strano invece mettere le mani nella valigia altrui: non avevo mai toccato mutande o intimo di altri uomini al di fuori di mio marito o di mio figlio!”

OUTFIT APPROVATO

La foto che Paola Perego ha postato su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fans. Nonostante oramai gli anni inizino a farsi sentire sulle spalle (la conduttrice ha sperato abbondantemente la cinquantina), l’aspetto appare sempre quello bello di un tempo. Con qualche ruga in più, questo è vero, ma diciamo che Paola Perego non si può davvero lamentare del suo stato fisico. I commenti degli utenti del social network più usato del momento non sono mancati, anzi. In molti le hanno fatto i complimenti sia per la sua prestanza fisica che per il suo prorompente ritorno in televisione, visto che la conduttrice mancava da un po’ di tempo. Altri, invece, si sono soffermati sull’outfit della foto. Ecco, ad esempio, cosa ha scritto un utente: “Outfit bellissimo!” Paola Perego nella foto indossa una maglietta color ciclamino, che riprende i bordi della sua giacca, per poi accendersi in un blu elettrico molto potente e, diciamo, estivo. A più di cinquant’anni possiamo dire senza ombra di dubbio che il merito è tutto suo e non del vestito: rimanere così in forma non è certo da tutte!





