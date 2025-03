Tra le storie raccontate nel programma tv “Le ragazze” di Francesca Fialdini, c’è spazio anche per quella di Paola Pieri. La sua storia comincia a Roma nel 1962, quando nasce, con l’amore per l’arte e una personalità fin da subito molto estrosa. Tanti i suoi interessi anche la musica, scoperto però solamente più avanti. Nel 1974, a dodici anni, Paola si è trasferita in Australia con la famiglia. Lì si integra fin da subito in un nuovo gruppo di amici e con loro scopre la musica punk. Loro, tatuati e avanti con i tempi, la portano infatti in questo fantastico mondo della musica e le fanno scoprire un universo del quale la giovane Paola Pieri non era assolutamente a conoscenza.

Genitori di Bruno Barbieri, chi sono/ "Da mamma la passione per la moda. Papà non voleva facessi lo chef"

Negli anni ottanta, poi, il doloroso rientro in Italia, controvoglia. Paola Pieri, infatti, in Australia aveva ormai la sua vita, il suo cerchio di amicizie ma soprattutto i suoi interessi. Nonostante il trasferimento in Europa, inizialmente molto doloroso, Paola Pieri continua a coltivare l’amore per la musica e viaggia molto. Si stabilisce poi a Londra, mettendo a frutto i suoi interessi nel punk e avvicinandosi al rockabilly, genere musicale che rievoca l’America degli anni ‘50.

Maria Di Biase, chi è: dal Canada ai successi in tv/ Il compagno Corrado Nuzzo: "La proposta? Una follia"

Paola Pieri, chi è: prima i tatuaggi, poi i cavalli

Proprio negli anni della Londra del punk, Paola Pieri ha conosciuto Paolo, un ragazzo molto attivo nel mondo dei tatuatatori, che frequentava in particolare modo lo studio di Gippi Rondinella. Aperto proprio uno studio di tatuaggi, poi chiuso prima del Covid, ora Paola Pieri si è dedicata al mondo dei cavalli.