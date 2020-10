Paola Pitagora/ “Con Renato Mambor amore e tradimenti, quella foto col pugno chiuso…”

L’attrice 79enne, Paola Pitagora, è attualmente impegnata sul set della fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi, con tutte le problematiche legate alla misure anti Covid che ne conseguono. Nonostante la paura, però, ammette di sentirsi una privilegiata. In una interessante intervista a Quotidiano.net, l’attrice ha ripercorso la sua vita, a partire dalla scelta di “Pitagora” come nome d’arte: “Gargaloni era difficile da pronunciare. E così, scherzando, Renato (Mambor, ndr) con cui allora facevamo coppia, mi disse: sei magra e piatta come una tavola pitagorica. Ma Pitagorica era troppo lungo, così diventai Pitagora”. Il caso volle che dopo qualche anno venisse messa sotto contratto dalla Vides di Cristaldi che si trovava proprio in piazza Pitagora. L’amore con il pittore e attore Renato Mambor fu molto intenso e travagliato: “Eravamo giovani e temperamentosi. Siamo stati insieme dodici anni. Ci sono stati tradimenti, liti e fughe, ma anche una grande comprensione”, ha commentato. I tradimenti furono una costante nella loro relazione per via della sua passione per le donne, ma anche la Pitagora ammise di essersi presa un paio di cotte. Una volta però riuscì a farla molto arrabbiare: “Lo colsi in flagrante con un’altra. Presi materasso, lenzuola e cuscini e scaraventai tutto giù dalla tromba delle scale. Ma ero talmente incavolata che avrei potuto buttare l’intero letto”. Oggi si dice felicemente single e dopo tante delusioni e anni di analisi ha compreso di non avere più bisogno di un uomo nel suo letto.

PAOLA PITAGORA, DA BELLOCCHIO AD ALBERTO SORDI

Dopo aver preso parte ad una manifestazione contro Pinochet, in cui fu fotografata con il pugno chiuso, Paola Pitagora fu bollata come “la comunista”. “Era la prima e ultima volta che ho alzato il pugno chiuso, e me la fecero pagare. Era un’etichetta stupida che ogni tanto mi si ritorce ancora contro”, ha spiegato. Nell’intervista l’attrice ha raccontato anche di quella volta che stava per rinunciare ai Pugni in tasca di Bellocchio: “Sì, mi spaventava la sceneggiatura, tutta quella violenza. Dissi a Renato: mi sembra un film dell’orrore”. Lui però riuscì a convincerla e dopo anni comprese il vero significato della pellicola. Oggi la Pitagora rammenta anche quella volta che Alberto Sordi la fece piangere. “Ascoltai una sua frase che mi ferì molto. Parlava a una grande attrice e le disse: “Non avere paura di quella sciacquetta“, riferendosi a me. Corsi via e scoppiai a piangere”. Successivamente fu con lei molto gentile: “non so se ci stesse provando, non l’ho mai capito”. Nel 1982 posò per Playboy: “Stavo bene e mi giocai tutte le carte. Avevo 40 anni ed è un’età delicata per la donna, che teme l’inizio del declino. Non è vero, perché il declino comincia dopo, molto dopo. Era un momento difficile. Non pagavano moltissimo, ma ero in bolletta”. Oggi è nonna di un bambino di 2 anni e mezzo m aha ribadito di non voler superare i 90 anni: “lo vorrei vedere almeno da adolescente. Ho fatto i calcoli: 90-91 anni dovrebbero essere sufficienti. Poi basta”, ha chiosato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA