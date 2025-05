Nella vita privata e sentimentale di Sal Da Vinci c’è spazio solo e soltanto per la moglie Paola Pugliese. Dopo tanti anni insieme, il cantante e la sua dolce metà sono ancora innamoratissimi. Eppure si incontrarono quando entrambi ancora adolescenti, dando vita ad una storia d’amore vecchio stile. La classe 1968 napoletana e il suo compagno, infatti, non si sono mai lasciati e oggi sono uniti più che mai, nonostante il trascorrere del tempo.

Sal da Vinci, chi è?/ Carriera e vita privata del figlio d'arte che spopola sul web: "Nessuno però mi invita"

“Le ho provate tutte per fare colpo su di lei, ma lei non mi considerava e mi chiamò pure ‘criaturo’, perché ho un anno in meno, ma io sono testardo”, ha ricordato divertito in una intervista Sal Da Vinci. La strategia per conquistarla, evidentemente, si rivelò efficace perché dopo aver conosciuto il padre, Paola alla fine cedette alle sue lusinghe.

Francesco, chi è figlio Sal Da Vinci/ Quel curioso provino che lasciò di sasso papà: "Decisi di non votare"

Sal Da Vinci e sua moglie Paola, dal loro amore due splendidi figli: ecco chi sono

Sal da Vinci e Paola Pugliese sono diventati marito e moglie nel 1992, coronando un sogno che li ha poi portati a diventare genitori di Francesco e Annachiara. “Noi due siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Perché lei mi ha dato la forza per farcela”, ha raccontato orgoglioso il cantante napoletano. Anche il primogenito ha deciso di percorrere le orme del papà nel mondo della musica, avendo preso parte a diversi talent show e affiancando il padre nei concerti.

Nel 2019 ha partecipato a The Voice of Italy, ma si è ritagliato anche uno spazio per la recitazione, prendendo parte alla famosa serie televisiva Gomorra, per cui ha realizzato ben due canzoni da usare nella colonna sonora. Francesco ha reso i suoi genitori nonni di due nipoti, mentre la secondogenita, classe 1998, ha solo una figlia al momento.

Sal Da Vinci, chi è?/ Da Napoli al Festival di Sanremo 2025 con "Rossetto e caffè" con i The Kolors