Sal da Vinci racconta il suo primo bacio con la moglie Paola Pugliese: "Sono un uomo testardo, ecco cos'ho fatto per conquistarla..."

Sal da Vinci e il primo bacio con Paola Pugliese: “Sono uomo testardo”

Sal da Vinci e sua moglie Paola Pugliese fanno coppia fissa da oltre quarant’anni. A distanza di tempo, il cantante di Rossetto e Caffè non dimentica il primo bacio con la sua dolce metà. Perché dovette sudarselo fino in fondo, con un corteggiamento serrato. D’altra parte lui aveva soli quindici anni, Paola Pugliese sedici e muoveva altrove le sue attenzioni. “Il nostro primo bacio avvenne il 4 luglio del 1984”, ricorda ancora innamorato Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci, chi è: infanzia difficile, papà Mario e la moglie Paola Pugliese/ “Sono cresciuto in fretta”

“Mia moglie Paola mi ha fatto letteralmente ‘buttare il sangue’. Mi considerava piccolo solo perché aveva un anno in più di me”, ha riferito il cantautore napoletano nel salotto di Verissimo. Sal Da Vinci non ha mai mollato, anzi ha seguito fino in fondo il suo istinto e alla fine è riuscito a conquistare Paola. “Perché io sono una persona testarda e le provai tutte. Feci amicizia col padre…”, ricorda ancora l’artista partenopeo.

Malattia Francesco, figlio di Sal Da Vinci/ "Meningite a un anno e mezzo, furono mesi complicati"

Sal da Vinci e Paola Pugliese, due figli e ben tre nipoti. Il cantante: “Hanno cambiato la mia vita”

Oggi Sal da Vinci e sua moglie Paola Pugliese non potrebbero essere più felici. Dalla loro splendida storia d’amore sono nati ben due figli, Francesco e Annachiara: il primogenito nel 1993 e la seconda figlia nel 1998. Francesco ha seguito le orme del papà sul fronte musicale, mentre della figlia non si hanno moltissime informazioni.

Sal Da Vinci e Paola Pugliese sono nonni di tre nipoti, di cui due sono i figli di Francesco e Riccarda D’Ambrosio, uno è invece il frutto d’amore di Annachiara Sorrentino e Salvatore Santoro. “I miei nipotini mi hanno cambiato la vita, sono la mia canzone più bella”, le parole di Sal Da Vinci sempre in occasione dell’intervista rilasciata a Verissimo.

Francesco, figlio Sal Da Vinci/ Il giovane: "ho una spalla su cui contare per la vita"