Ci sono coppie, anche nel mondo dello spettacolo, in grado di durare per una vita intera. Non è certamente facile amarsi sempre, tra alti e bassi, rimanersi fedeli e continuare a portare avanti il loro amore anche nelle avversità, ancor più complesso lo è nel mondo dello spettacolo, patinato, pieno di luci e di tentazioni.

C’è però chi ci riesce e supera i momenti critici semplicemente stringendosi e amandosi un po’ di più. È questo il caso di Sal Da Vinci, e della moglie Paola Pugliese. I due stanno insieme da quando erano appena due ragazzini e nonostante gli anni passati, continuano ad amarsi come il primo giorno.

La moglie di Sal Da Vinci, originaria di Napoli come lui, è un anno più grande di lui. Una differenza di età davvero irrisoria che però, quando i due si sono conosciuti durante l’adolescenza, ha spinto Paola a rifiutarlo in più di un’occasione.

“L’uomo da noi doveva essere più grande – ha raccontato Sal – per questo Paola mi ha rifiutato più volte”. Solamente con tempo, pazienza e tanta forza di volontà, Sal Da Vinci è riuscito a conquistare il cuore di quella ragazzina testarda, poi diventata sua moglie e la mamma di Francesco e Annachiara, i suoi due figli.

Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci ormai da 33 anni. Un matrimonio celebrato nel 1992 che ha portato poi alla nascita di due splendidi figli, Francesco e Annachiara.

Solamente pochi giorni fa i due hanno festeggiato il loro anniversario e Paola ha dedicato queste splendide parole al marito: “33 anni di noi, di sorrisi, di sfide e abbracci che scaldano il cuore. Sei la mia certezza, il mio sogno realizzato e il mio amore eterno. Buon anniversario amore mio”.