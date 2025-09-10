Dal primo incontro al matrimonio e la nascita dei figli: tutto sulla storia d'amore tra Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese...

Sal da Vinci e Paola Pugliese, una storia d’amore iniziata in salita: “Ma se uno è testardo…”

Come nelle storie d’amore più classiche e più sognate, il loro primo incontro è avvenuto da adolescenti. Tuttavia, Sal Da Vinci ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per conquistare Paola Pugliese, diventata poi sua moglie e madre dei due suoi due splendidi figli. Classe 1968, Paola snobbò il cantante quando si incontrarono per la prima volta. All’epoca, ovviamente, Sal Da Vinci era ancora un ragazzino e doveva ancora cominciare la sua scalata al successo.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci/ Insieme fin da bambini: "Così l'ho conquistata"

“Le ho provate tutte per fare colpo su di lei”, ha confidato lui nel corso di una intervista. Parlando del loro legame, Sal ha ricordato che agli inizi Paola era diffidente, forte del suo anno in più. Insomma, la Pugliese non sembrava minimamente intenzionata a concedergli una chance ma poi qualcosa è cambiato. “Perché io sono una persona testarda”, ricorda ancora il cantante.

Sal Da Vinci, chi è/ Com'è nata la hit 'Rossetto e caffè': "Mia moglie? Mi ha fatto buttare sangue quando..."

Sal da Vinci e il divertente retroscena sul primo incontro con la moglie Paola: “Ecco come mi chiamava…”

“Non mi filava e mi chiamava ‘criaturo'”, confida divertito Sal Da Vinci che oggi, con Paola Pugliese, forma una splendida coppia. Alla compagna, il cantante neomelodico dedica i suoi grandi successi recenti e lontani, frutto anche del suo sostegno incondizionato. “Noi siamo cresciuti tra le difficoltà ma lei mi ha dato la forza per farcela”.

Dal matrimonio tra Sal Da Vinci e la compagna, come dicevamo, sono nati due figli, che sono Francesco e Annachiara. Il figlio maschio ha evidentemente ereditato la vena artistica del padre, dato che si è cimentato in diverse competizioni e talent show, come The Voice of Italy nell’edizione del 2019. La figlia femmina si è invece dedicata alla famiglia e ha regalato una nipotina ai suoi genitori.

Giudici Io Canto Family, colpo di scena: due nomi bomba in giuria!/ Pubblico in delirio dopo l'annuncio