Una vera e propria favola, ma che corrisponde alla realtà; Sal Da Vinci e sua moglie Paola Pugliese si sono conosciuti giovanissimi, proprio quando la gioventù porta gli auspici e sogni verso l’idea di un amore che possa durare un’intera vita. Ed effettivamente, da quel primo incontro nel 1984, il cantante e la consorte non si sono mai più separati. Per un’artista i sentimenti sono una costante fonte d’ispirazione e forse una parte del successo del cantautore partenopeo è proprio da ascrivere all’intensità e longevità della liaison con la moglie Paola Pugliese.

Ma chi è Paola Pugliese oltre ad essere la moglie di Sal Da Vinci, anche lei appartiene al mondo dello spettacolo? La risposta è ‘no’; i riflettori non sono il baricentro professionale e quotidiano della donna che accompagna il cantante da un’intera vita. Dedita alla famiglia, alla riservatezza, non ama il centro della scena e dalle retrovie supporta il marito in ogni sua scelta come si evince dalle numerose parole al miele e dai diversi riferimenti di Sal Da Vinci al supporto ricevuto dalla moglie in ogni fase della sua vita, soprattutto in quelle più ostiche.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: “Sempre al mio fianco…”

“Nelle difficoltà è sempre stata al mio fianco, mi ha sempre sostenuto”, parlava così Sal Da Vinci proprio di recente a Domenica In, elogiando la figura di sua moglie Paola Pugliese. Nel corso di tutti questi anni insieme hanno coltivato giorno dopo giorno il loro amore con il sogno di mettere in piedi una splendida famiglia; proposito riuscito e impreziosito dalla nascita di due splendidi figli, Francesco e Anna Chiara. Non meno rilevante tra gli step di una vita insieme anche il matrimonio, celebrato oltre trent’anni fa e precisamente nel 1992.

“Sono stato l’unico uomo della sua vita”, ha sottolineato Sal Da Vinci sempre nel salotto di Mara Venier parlando di sua moglie Paola Pugliese; un incontro avvenuto quando erano poco più che ventenne e, arrivando fino ad oggi, è evidente il fatto che reciprocamente si siano scelti per la vita.