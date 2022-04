Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci/ “Mi ha dato la forza per…”

Paola Pugliese e Sal da Vinci, un amore duraturo: “Ci siamo innamorati…”

Paola Pugliese è la moglie del cantante Sal Da Vinci. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è molto seguita ed attiva sui social. Paola e Sal Da Vinci si conoscono da quando avevano quindici anni e da allora, non si sono più separati. Si sposarono il 24 giugno 1992 ed infatti da poco, hanno festeggiato le nozze d’argento. Lei non pare avesse mai provato ad intraprendere una carriera all’insegna dello spettacolo, i figli della coppia, vorrebbero seguire le orme del padre. Francesco Sorrentino, 27 anni, ha partecipato nel 2019 a The voice of Italy. La bellissima Annachiara invece, di anni ne ha 22, e sembra intenzionata a lavorare nel mondo della moda. Lei è seguitissima su Instagram. Nella maggior parte di essi, possiamo vedere foto sia con Sal che con i figli, ma Paola non disdegna anche di scattarsi qualche selfie o di condividere foto dei nipotini.

Francesco e Annachiara, figli Sal Da Vinci/ "Sono orgoglioso e felice che..."

Nel 2017, per il loro venticinquesimo anniversario di nozze, il cantante Sal Da Vinci ha voluto lasciare su Instagram queste bellissime parole dedicate alla consorte: “Amore mio, meravigliosa creatura discesa da cielo per rendermi felice in questa folle e gioiosa e vita, l’amore non ha traguardi, siamo noi che misuriamo il tempo, difatti sembra ieri dal nostro fatidico sì, sono passati solo 25 anni, sei sempre più bella ed io sempre più innamorato. Grazie per essermi accanto in questo viaggio meraviglioso dell’amore… Ti amo”. Sal ha anche rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale “Diva e donna”: “Ci siamo innamorati a 15 anni. Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela“.

“Sal Da Vinci mi ha minacciato di morte”/ Giacchetti “Lo dimostrano le registrazioni”

Sal Da Vinci, la carriera e il Festival di Sanremo

Il cantante Sal Da Vinci è un famosissimo cantante e interprete della sceneggiata napoletana, che in quel periodo era in tournèe in America insieme alla moglie, che per questo ha dato alla luce il piccolo Salvatore a New York. Anche Sal ha deciso di seguire le orme del padre, facendo strada nel mondo della musica. Il debutto risale al 1976, quando proprio in coppia col papà Sal incide Miracolo ‘è Natale, canzone tratta dalla sceneggiata omonima. L’anno successivo Salvatore esordisce a teatro, sempre al fianco del padre Mario. Piano piano Sal da Vinci si costruisce la propria strada, emancipandosi dall’ingombrante figura del padre, che ha avuto un ruolo essenziale nella sua ascesa musicale. Da Vinci approda anche al cinema, esordendo in Figlio mio sono innocente! di Carlo Caiano e recitando anche nell’iconico film Troppo forte con Carlo Verdone.

Sal Da Vinci e Fatima Trotta indagati dopo lite aliscafo/ Rissa aggravata e lesioni

Nella sua carriera, Sal da Vinci ha realizzato ben trenta album in studio, l’ultimo risale al 2021 ed è intitolato Siamo gocce di mare. Molti lavori sono stati fatti col padre, che è venuto a mancare nel maggio 2015. Tra le canzoni più famose di Sal da Vinci ricordiamo Vera, brano con cui ha vinto nel 1994 il Festival italiano, e Non riesco a farti innamorare, canzone con cui ha chiuso al terzo posto il Festival di Sanremo del 2009 dietro a Povia e Marco Carta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA