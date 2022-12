Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci/ Il primo incontro da giovanissimi, poi…

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: colpo di fulmine da giovanissimi

Paola Pugliese è la moglie del celebre cantante Sal Da Vinci. I due fanno coppia fissa da tantissimo tempo, ormai più di trent’anni, e il loro rapporto sentimentale sembra non sentire alcuna fase di stanca. Sal e Paola sono felicemente sposati e stando alle dichiarazioni rilasciate ai media nel corso degli anni, la loro storia d’amore ha sempre compiuto passi avanti, senza esitazioni. Paola e Sal si sono conosciuti da giovanissimi: il primo incontro è arrivato quando avevano appena quindici anni.

Poi, il 24 giugno del 1992, sono diventati marito e moglie, aprendo un nuovo importante capitolo della loro storia d’amore. Per quanto riguarda la vita privata di Paola Pugliese, sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo, pur essendo molto seguita sui suoi canali social. A quanto pare non è mai stata attratta dalle luci dei riflettori e non ha mai tentato di intraprendere una carriera all’insegna dello spettacolo.

Sal da Vinci e le dediche romantiche alla sua amata moglie Paola: “Creatura discesa dal cielo…”

I figli di Paola Pugliese e Sal Da Vinci, invece, sarebbero felicissimi di ricalcare le orme del padre. Francesco, ad esempio, ha già mosso i suoi passi e lo abbiamo visto all’opera in The Voice of Italy, nell’edizione 2019 del programma. C’è poi la figlia più giovane Annachiara, allo stesso modo affascinata dal mondo dello spettacolo. Tornando alla storia d’amore tra Paola Pugliese e Sal Da Vinci, i fan del cantante hanno sempre apprezzato il suo romanticismo. Non passano inosservate, quindi, le dediche che rivolge pubblicamente all’amata moglie Paola, come quella pubblicata tempo fa, esattamente nel 2017, per il loro venticinquesimo anno insieme.

“Amore mio, meravigliosa creatura discesa da cielo per rendermi felice in questa folle e gioiosa e vita, l’amore non ha traguardi, siamo noi che misuriamo il tempo, difatti sembra ieri dal nostro fatidico sì, sono passati solo 25 anni, sei sempre più bella ed io sempre più innamorato. Grazie per essermi accanto in questo viaggio meraviglioso dell’amore… Ti amo”.











