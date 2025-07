Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: chi è? I due stanno insieme da quando sono due ragazzini: si sono conosciuti durante l'adolescenza

Da tutta la vita la fianco di Sal Da Vinci c’è la stessa donna, la moglie e mamma dei suoi due figli, Francesco e Annachiara. Un grande amore quello che lega praticamente da sempre Sal a Paola: i due si sono conosciuti infatti quando erano appena due bambini e nel tempo il loro amore si è trasformato in qualcosa di sempre più importante che ha portato al matrimonio e poi alla nascita di due splendidi figli. I due stanno insieme da quando avevano 15 anni: Sal ha più volte raccontato di come abbia conquistato la moglie con un lunghissimo corteggiamento.

Lei, più grande di un anno, inizialmente non voleva saperne di lui. Dopo diversi rifiuti, Sal Da Vinci è riuscito a farla capitolare ai suoi piedi. È cominciato così un amore importante che poi più avanti ha portato al matrimonio, un matrimonio che dura da più di trent’anni e che ancora oggi è ricco di gioia e amore. A questo grande amore si sono aggiunti negli anni anche i figli e poi i nipotini.

Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci, non appartiene al mondo dello spettacolo. La donna è sempre stata lontana dalle luci dei riflettori, non avendo un lavoro in vista come quello del marito. Nonostante ciò è sempre rimasta al suo fianco, facendo il tifo per lui e accompagnandolo in ogni singola tappa della sua carriera, con amore e pazienza. Paola si è occupata sempre non solamente di rimanere al fianco del marito, ma anche di crescere i loro due figli, Francesco e Annachiara, che ora li hanno resi nonni. Una famiglia unita quella formata dalla moglie di Sal Da Vinci, il cantante e i loro figli, che ora si è arricchita anche dell’arrivo di nipotini che amano profondamente.