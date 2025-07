Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: chi è? I due stanno insieme da quando sono adolescenti e nel 1992 si sono sposati

Dietro ai successi di Sal Da Vinci c’è una grande forza di volontà ma anche la fortuna di avere una moglie, Paola Pugliese, che ha sempre creduto in lui e nel suo talento, incitandolo a dare sempre tutto se stesso. I due si sono conosciuti da giovanissimi e nel tempo hanno costruito un rapporto importante che è stato arricchito ancor di più dall’arrivo di Francesco e Annachiara, i loro figli. Un amore grande e duraturo che da rapporto adolescenziale si è trasformato in qualcosa di davvero importante: i due hanno superato insieme le vicissitudini della vita e lei gli è sempre rimasta accanto nella scalata per il successo.

La moglie di Sal Da Vinci, infatti, è nella vita del cantante da quando entrambi erano praticamente ragazzini. Quando si sono conosciuti e innamorati lui aveva 15 anni, lei invece uno in più. E pensare che inizialmente Paola non aveva intenzione di dar retta a quel ragazzo più piccolo di lei: così, lui se le inventò tutte pur di conquistarla, persino diventare amico con il padre.

Paola Pugliese è poi capitolata sotto il corteggiamento insistente di Sal. I due si sono sposati poi nel 1992 e da quel momento hanno vissuto un matrimonio intenso, che ha portato a tanti momenti felici e a un successo importante per Sal Da Vinci, che ha avuto sempre la moglie dalla sua parte, pronta a tifare per lui.

Chi è la moglie di Sal Da Vinci: Paola Pugliese fuori dal mondo dello spettacolo

Parlando della moglie Paola Pugliese, Sal Da Vinci ha raccontato: “Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela”. La moglie di Sal Da Vinci non è un personaggio conosciuto, se non per il rapporto d’amore che la lega all’artista napoletano: è rimasta spesso dietro le quinte, anche se sul suo profilo Instagram risulta comunque molto seguita dai fan del marito, che spulciano nella loro quotidianità.

Tra le foto di Paola Pugliese non possono mancare le foto dei cari nipotini: i figli Francesco e Annachiara, infatti, hanno avuto a loro volta dei bambini che ora riempiono la vita di nonno Sal e nonna Paola.