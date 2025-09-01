Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: chi è la donna al fianco del cantante da quando i due erano appena due ragazzini?

Nella vita professionale di Sal Da Vinci non sono mancati i successi, anche se negli ultimi anni il cantante partenopeo – ma nato a New York – sta sicuramente vivendo il suo periodo migliore, grazie al successo avuto anche in seguito all’impatto sui social network. Nei momenti positivi e in quelli meno, al suo fianco è sempre rimasta Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci. La donna è accanto al cantante praticamente da sempre: i due si sono conosciuti durante l’adolescenza, quando erano appena due bambini, e si sono innamorati. Quella che è nata come una storia adolescenziale, con il tempo è diventata qualcosa di più serio e importante: prima è arrivato il matrimonio, poi i figli, Francesco e Annachiara, che ora hanno persino reso nonni Sal Da Vinci e sua moglie Paola. Un rapporto tra due bambini che dunque negli anni si è trasformato, diventando una storia d’amore che sopravvive al tempo e agli imprevisti della vita.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: chi è? “L’ho conquistata così”

Sal Da Vinci ha spesso parlato di come si è innamorata della moglie Paola Pugliese e soprattutto di come l’abbia conquistata. Lui aveva un anno in meno di lei, cosa che all’epoca, e soprattutto e quell’età, non sembrava trascurabile. Nonostante ciò, il cantante napoletano ha insistito con Paola Pugliese, convinto del fatto che sarebbe stata la donna della sua vita. Ha pian piano conquistato il padre di lei, accaparrandosi dunque anche il suo cuore e il suo amore.

I due si sono dunque fidanzati da adolescenti e sposati qualche anno dopo, mettendo al mondo due figli. La moglie di Sal Da Vinci è sempre stata al suo fianco ma senza apparire: si tratta infatti di una donna molto riservata e amante della propria privacy. Al di là degli scatti quotidiani che pubblica sui social insieme al marito, sono poche le informazioni su di lei.