Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: l'amore esploso nel 1984, quando erano entrambi adolescenti. Poi una vita insieme e due figli

Sal Da Vinci non ha mai nascosto quanto sia stata importante, nella sua vita, la moglie Paola Pugliese. Al suo fianco da quando entrambi erano appena due ragazzini, i due si sono innamorati da adolescenti e con il tempo hanno costruito insieme una famiglia salda e felice, con due splendidi figli, Anna Chiara e Francesco, e attualmente sono anche nonni. Ma chi è e cosa fa nella vita la splendida moglie di Sal Da Vinci? I due, come dicevamo, si sono conosciuti quando erano appena due bambini: avevano infatti 15 anni. Più volte Sal ha raccontato di quegli anni, spiegando: “Io e mia siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Perché lei mi ha dato la forza per farcela”.

È stata proprio la moglie di Sal Da Vinci, infatti, a spingerlo a credere nel suo sogno di fare musica. Un percorso lungo che il cantante partenopeo, ma nato a New York, ha vissuto con tanti alti e bassi, momenti semplici e altri meno. Solamente negli ultimi anni, però, Sal ha trovato il successo in cui tanto aveva sperato. Grazie all’avvento dei social, infatti, la sua musica ha ottenuto una nuova spinta propulsiva. A credere in lui, fin dal primo istante, è stata proprio Paola.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: “Mi ha fatto buttare il sangue

Sal Da Vinci, parlando della moglie Paola Pugliese e di come sia nata la loro storia d’amore, ha raccontato: “Era il 4 luglio 1984 e ho baciato per la prima volta mia moglie Paola, che mi ha fatto letteralmente “buttare il sangue”. L’ho corteggiata a lungo”. Sal, infatti, si era innamorato della donna quando aveva appena 15 anni e lei uno in più: a lungo l’ha corteggiata, sperando di conquistarla, riuscendoci solamente dopo diverso tempo. Nel frattempo ha provato anche ad aggraziarsi il suocero, conquistando prima lui e dopo la figlia.