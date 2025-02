Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci, il cantautore napoletano di “Rossetto e caffè”. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti a Napoli, città natale di entrambi, quando erano giovanissimi. Paola ha subito fatto breccia nel cuore di Sal. All’inizio però lei non voleva saperne nulla di lui, ma con determinazione Sal è riuscito a conquistarla. Come si sono conosciuti Paola e Sal? A rivelarlo è stato il cantante ospite di Vieni da me da Caterina Balivo su Rai1 che ha raccontato: “le ho provate tutte per conquistarla”. Tra i due una piccola differenza di età di 1 anni è stata all’inizio vista come qualcosa di “negativo”, visto che “dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande” – ha sottolineato il cantante.

“Lei non mi filava, mi chiamò ‘criaturo’, ma sono stato testardo” – ha detto Sal che alla fine è riuscito a farle cambiare idea. Come? Prima di tutto ha fatto amicizia con il padre di Paola, anche se il primo tentativo con delle aragostine non è andato benissimo, ma tenta che ci ritenta alla fine l’ha conquistata.

Paola Pugliese e Sal Da Vinci: il matrimonio nel 1992 e poi la nascita dei figli

Un amore importante quello tra Paola Pugliese e Sal Da Vinci che nel 1992 sono diventati marito e moglie con tanto di matrimonio celebrato a Napoli. Dal loro matrimonio sono nati due figli. Il primogenito Francesco nato nel 1993 sta cercando di ritagliarsi un posto nel mondo della musica seguendo le orme del papà. Nel 2019 Francesco si è presentato al programma “The Voice of Italy” dove viene immediatamente riconosciuto da Gigi D’Alessio.

Il ragazzo viene scelto ed entra nella squadra di Guè Pequeno sfiorando la finale. Non solo, Francesco si è fatto anche conoscere come attore recitando nella serie cult “Gomorra”. Annachiara, invece, è la seconda figlia e ha deciso di inseguire il sogno di lavorare nel mondo della moda.

