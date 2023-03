Paola Quattrini, chi è/ Da bambina prodigio, ai successi con Garinei e Giovannini

Paola Quattrini, chi è l’attrice

Paola Quattrini sarà ospite, insieme alla figlia Selvaggia, di Serena Bortone, nella puntata di oggi, martedì 7 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nata a Roma nel 1994, Paola Quattrini è stata una bambina prodigio: a soli quattro anni al cinema, a otto anni in radio con Corrado e a teatro con Luigi Squarzina a dieci anni.

“Credo che essere attrice risieda proprio nel mio DNA… La recitazione è diventata la mia vita, la cosa più importante della mia vita! Ho imparato a essere l’attrice che sono grazie ai colleghi al fianco dei quali ho recitato, ma in famiglia non credo che vi fossero stati segnali prima di me”, ha raccontato al sito Quarta Parete Roma. Nella sua carriera si sono susseguiti diversi generi: dalle commedie di Garinei e Giovannini, a pièce di Pasolini, Sartre, Tennessee Williams e Dostoevskij, cinema, tv e doppiaggio.

Paola Quattrini: sul set con Walter Chiari e Modugno

Paola Quattrini ha lavorato in diverse occasioni al fianco di Walter Chiari. In una recente intervista nel programma “Dedicato”, l’attrice ha smentito un flirt tra loro: “C’era una grande intesa professionale, gli ho rubato tante cose. Ero molto affascinata da lui, ma era la prima volta che ero primadonna con Walter Chiari ed ero così impegnata nel mio ruolo che non potevo distrarmi. Non ho rimpianti, sono felice che sia andata così”. Parlando dei grandi divi con cui ha lavorato, Paola Quattrini ha detto a Repubblica: “Modugno era un genio, ma l’ho frequentato poco. Walter Chiari sapeva sempre essere un gran signore. Affascinante era anche Dorelli, Bramieri era un vero mattatore. Ognuno di loro amava l’universo femminile, lo rispettava. Non sempre è così: di solito i divi uomini sono allo stesso tempo primi attori e prime donne“.

