Paola Quattrini “ho maltrattato Adriano Celentano”/ “Dopo 50 anni chiedo scusa”

Durante la sua ospitata nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo, Paola Quattrini ha ricordato un episodio avvenuto nel 1969 che l’ha vista protagonista insieme ad Adriano Celentano. L’attrice e il cantante sono stato protagonisti di uno sketch sulla canzone “Il tuo bacio è come un rock”. La Quattrini ha spiegato di non aver trattato molto bene Celentano: “Dietro le quinte mi avevano detto: ‘Stai attenta perché arriverà un personaggio molto difficile che non ti farà parlare, non sai quello che può accadere…’. Io ero terrorizzata, non so bene quello che ho fatto ma ero montata dagli autori che mi dissero di non farlo parlare”, ha raccontato nello studio di Rai 1. L’attrice ha quindi colto l’occasione per chiedere scusa al Molleggiato: “Sono passati 50 anni, ma meglio tardi che mai. Anche perché non l’ho più incontrato”.

Paola Quattrini: “Chiedo scusa ad Adriano Celentano”

Paola Quattrini e Adriano Celentano avevano già lavorato insieme nel 1967 nel film musicarello “La più bella coppia del mondo” diretto da è Camillo Mastrocinque. Nella pellicola Paola interpreta, al fianco di Walter Chiari, la madrina del VI Cantagiro. I due presentatori per allontanare una corteggiatrice di Chiari, dicono di essere sposati, ma la notizia viene sentita per caso da una giornalista e diventa pubblica. Walter e Paola vorrebbero smentire la notizia, ma poi vengono convinti a tacere. Sullo sfondo della vicenda della coppie, le varie tappe del Cantagiro 1967 con le esibizioni di gruppi e cantanti, tra cui Adriano Celentano. Sul palco anche The Motowns, I Camaleonti, Dik Dik e Massimo Ranieri. Cameo anche del patron del Festivalbar, Vittorio Salvetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA