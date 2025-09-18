Paola Quattrini, ospite oggi a La Volta Buona, si è detta pentita dei ripetuti ritocchi di chirurgia estetica fatti in passato.

Oggi a La Volta Buona si affronta un tema tanto delicato quanto dibattuto; i ritocchini di chirurgia estetica, un espediente che accomuna diversi volti nel mondo dello spettacolo. Nel racconto si inserisce Paola Quattrini, tra gli ospiti in studio chiamati a disquisire del tema; lei, in passato, ha confessato di come sia ricorda più volte a diversi espedienti estetici, tra cui diverse punturine che Caterina Balivo ha quantificato: “Dovrebbero essere 3000”.

Paola Quattrini non ha rinnegato quel ricorso ai ritocchini, anzi, si è detta particolarmente pentita sottolineando di come il problema fosse il suo punto di vista all’epoca in riferimento ai canoni di bellezza estetica, in connubio alla sua arte. Oggi, abbandonata la strada dei ritocchini, asserisce con orgoglio: “Sono vecchia e felice di esserlo; ora sono così, i miei anni sono un vanto”.

Paola Quattrini è entrata poi nel merito di ciò che la portò a seguire la strada dei ritocchini estetici, svelando anche alcuni aneddoti piuttosto singolari. “Il problema non era il mio sorriso, era la testa che non era bella… Il guaio è che avevo molti fidanzati, non tutti insieme ovviamente!” – ha spiegato l’attrice a La Volta Buona – “Uno dei miei ex un giorno mi disse: ‘Ti faccio una bella anestesia e vedrai che bella sorpresa’. Era un dentista, mi limò tutti i denti’. Paola Quattrini ha dunque spiegato come, a dispetto della percezione iniziale, quella circostanza generò non pochi problemi negli anni a seguire: “L’ho lasciato immediatamente! In realtà all’inizio il risultato mi piaceva; ma non potevo immaginare ciò che sarebbe successo dopo, ho avuto tanti problemi…”.