Paola Ramello, moglie Paolo Armando/ Un amore coronato dalla nascita di 3 figli

Paolo Armando, ex concorrente di Masterchef Italia dove si era messo in luce con il soprannome “Tigre”, venuto a mancare a 48 anni, lascia la moglie Paola Ramello che lo aveva reso padre di tre figli. Non si hanno molte informazioni sulla vita privata dello chef che, dopo la partecipazione al talent show culinario più famoso della televisione italiana ha lasciato uno splendido ricordo nel pubblico per la sua simpatia. Schivo e riservato, con la moglie Paola Ramello, aveva costruito una splendida famiglia con la nascita di tre figli: Michela (15 anni), Sara (12 anni) e Francesco (8 anni). Una splendida famiglia quella di Paolo Armando che sta affrontando il dolore in silenzio. Informatico dipendente della Provincia, Paolo, oltre a dedicarsi alla famiglia, era anche impegnato nella sua attività di catechista e partecipava anche manifestazioni a favore della scuola.

Lucia Bramieri "Risposarmi con Angelo? Non lo escludo"/ "Vorrei tornare al GF!"

Paolo Armando e l’amore per la famiglia

Con la sua simpatia, Paolo Armando aveva conquistato il pubblico di Masterchef Italia partecipando alla quarta edizione. Oltre a lavorare come informatico e ad avere la passione per la cucina, era dedito alla famiglia. L’amore con la moglie Paola Ramello gli aveva regalato tre splendidi figli. La prematura scomparsa di Paolo lascia un vuoto incolmabile nella vita di tutta la sua famiglia intorno alla quale si è stretta la comunità di Madonna dell’Olmo come fa sapere Cuneo.24. Oltre alla moglie e ai figli, Paola lascia anche l’amata madre. Un lutto che ha profondamente colpito anche il web che aveva imparato a conoscere e ad apprezzare Paolo attraverso la cucina di Masterchef Italia.

LEGGI ANCHE:

Quel nostro piccolo segreto/ Su Rai 2 il film di David Winning (oggi, 18 giugno)In Nome di Dio / Il Texano/ Su Rete 4 il film western di John Ford (18 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA