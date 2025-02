Massimo Ghini è sposato da ben 22 anni con Paola Romano, anche se la sua vita sentimentale è stata decisamente movimentata. Lo ha detto lui stesso di essere definito come il Jean Paul Belmondo della situazione, sebbene la sua relazione con la consorte dura da ormai due decadi. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto su di lui, a partire dal matrimonio con Nancy Brilli, attrice con la quale ha vissuto una storia d’amore durata soli tre anni.

Lo ha definito come il periodo del divertimento e della passione, per poi sposare un altra donna, Federica Lorrai. Da quest’ultima sono nati Lorenzo e Camilla, due gemelli poco più che ventenni. Di Nancy Brilli ha sempre parlato molto bene, svelando di averla amata tanto anche se poi a causa di alcune divergenze di vita, la relazione è finita per sempre. Poco tempo fa, in un’intervista a Io Donna, l’attore ha spiegato di essere figlio di una famiglia allargata, cosa che lo ha poi preparato ad essere un papà di ragazzi avuti a donne diverse. Dalla sua relazione con l’attuale moglie Paola Romano sono nati infatti Margherita e Leonardo, anche loro neo ventenni.

Massimo Ghini su Paola Romano: “Ha scelto di lasciare il suo lavoro, è dedita alla famiglia”

Massimo Ghini e Paola Romano si sono fidanzati appena dopo la fine della relazione dell’attore con Federica Lorrai: “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico”, aveva spiegato Massimo Ghini a Vanity Fair: “Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”. Dalla relazione tra l’attore e Paola Romano nascono due figli: nel 1996 viene al mondo Leonardo mentre Margherita nascerà tre anni dopo, nel 1999.

Per quanto riguarda Paola Romano, sappiamo che la donna è sempre stata piuttosto riservata rispetto alla sua vita privata, motivo per cui non compare facilmente in televisione. Di lei si sa che ha lavorato nel mondo dello spettacolo facendo la costumista per alcuni film e programmi televisivi. Successivamente, una volta sposata con Massimo Ghini ha preferito lasciare per sempre il suo lavoro e dedicarsi ai figli. La coppia si è sposata nel 2002 e ancora oggi porta avanti un matrimonio saldo e felice.