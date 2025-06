Da oltre vent’anni il cuore di Massimo Ghini batte per l’amata moglie Paola Romano. Con lei è diventato nuovamente genitore, grazie alla nascita di Leonardo nel 1996 e di Margherita nel 1999. Da quanto la dolce metà dell’attore è diventata mamma ha deciso di abbandonare il lavoro (faceva la costumista) dedicandosi anima e corpo alla famiglia. Una decisione presa in comune con Massimo Ghini che, oggi, è felice più che mai insieme alla sua Paola.

Massimo Ghini, chi è? Malore a teatro, l'infanzia difficile e la malattia del figlio/ "La brutta diagnosi"

I due si incontrarono per caso, nella notte di Capodanno, in una festa organizzata da Alessandro Haber. Scattò il colpo di fulmine e trascorsero pochi giorni affinché Massimo e Paola Romano decisero di farsi trascinare dal loro amore. “Io e mia moglie ci eravamo già visti, per me era la più bella di tutta Salerno. Così dopo due settimana siamo scappati”, ha raccontato lui in una intervista rilasciata in tv a Serena Bortone.

Paola Romano, chi è la moglie di Massimo Ghini? "22 anni con lei"/ "Nancy Brilli? Ci siamo amati tanto"

Massimo Ghini ripercorre il suo amore per la moglie Paola Romano: “Felice della nostra famiglia allargata”

Prima di innamorarsi di Paola, Massimo Ghini aveva avuto altre storie d’amore importanti. Come dimenticare, ad esempio, quella con la collega Nancy Brilli. Poi un’altra relazione e altri due figli, i gemelli Camilla e Lorenzo, avuti dall’ex compagna Federica Lorrai. “Andai via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico”, ha raccontato l’attore in una intervista a Vanity Fair.

Massimo Ghini attore in C’è Anche Domani/ Ennio Doris nel film, cosa i 2 hanno in comune

Nella sua storia d’amore ha così ritrovato parte del suo passato, dato che anche lui è cresciuto in una famiglia allargata. “Non era semplicissimo, ma questo mi ha preparato. Non avrei creduto che si sarebbe ripetuta la storia ma ne sono contento”, avrebbe detto sulle pagine di Blogo. Oggi la storia tra Ghini e la compagna prosegue a gonfie vele, come testimoniano le parole dell’attore romano che spende sempre parole al miele per la sua dolce metà.