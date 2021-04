Paola Romano, moglie Massimo Ghini/ “Ha lasciato il lavoro, presente in famiglia”

Paola Romano è la terza moglie di Massimo Ghini, dopo Nancy Brilli e Federica Lorrai. Prima di sposarsi nel 2002, Paola Romano e Massimo Ghini sono diventati genitori di Leonardo nel 1996 di e Margherita ne 1999. Paola, costumista per il cinema e la tv, ha deciso di abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia, facendo la moglie e la mamma a tempo pieno. “Ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”, ha detto l’attore a Vanity Fair, ricordando la separazione dalla seconda moglie (con cui ha avuto i gemelli Camilla e Lorenzo) e l’incontro con Paola. Nonostante abbia lasciato il suo lavoro per essere una mamma e una moglie a tempo pieno, Paola Romano ha sempre accompagnato il marito Massimo Ghini sui red carpet e alle presentazioni dei suoi film.

Paola Romano: da più di vent’anni al fianco di Massimo Ghini

Questa sera, venerdì 16 aprile, Massimo Ghini sarà ospite di Serena Rossi nella nuova puntata di “Canzone segreta” in onda su Rai 1. L’obiettivo del programma è quello di conoscere più in profondità l’animo di 6 vip, suscitando loro una serie di ricordi proprio attraverso la musica. Quale sarà la canzone del cuore dell’attore romano? Certamente Ghini non potrà esimersi nel raccontare qualche episodio della sua vita coniugale con Paola Romano e della persona che è stata in grado di restituirgli serenità, dopo due matrimoni falliti alle spalle. Anche se bisogna ammettere che Ghini ha mantenuto un ottimo rapporto con la prima moglie Nancy Brilli ed è molto legato anche ai primi due figli, Lorenzo e Camilla. Serena Rossi riuscirà a cogliere qualche dettaglio in più su Paola Romano, che non ha mai sfruttato la sua pozione di “moglie di…”, rimanendo sempre un passo indietro al marito e sostenendolo in ogni nuovo progetto con discrezione e amore?!

