Paola Rossi, chi è la fidanzata di Salvatore Esposito/ “Sogno una famiglia e…”

Salvatore Esposito e Paola Rossi, un amore nato sui social

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, attore diventato popolare per il ruolo di Genny Savastano nella serie “Gomorra”. L’attore sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” per presentare il film “La cena perfetta” assieme a Greta Scarano. Paola Rossi ha conseguito la laurea in legge ed è attualmente impiegata presso la TT Agency dove lavora come agente. Paola è una ragazza spensierata e molto determinata, e sono moltissimi gli obiettivi che intende realizzare nel corso della sua vita. Tra questi rientra la volontà di conseguire ulteriori specializzazioni e master, in modo da acquisire ancora più elementi sul lavoro che andrà a svolgere in futuro. Paola è molto attiva sui social e tende a usare Instagram per condividere i propri momenti speciali con followers ed amici. È una grande ammiratrice di Frida Kahlo e proprio per questa ragione ha un tatoo a lei dedicato, poiché ritiene la donna una vera fonte di ispirazione femminile.

L’amore tra Paola Rossi e Salvatore Esposito è nato sui social. La scintilla sarebbe scoccata quando i due si sono trovati a condividere delle interviste su Sky. In questa occasione la donna ha mostrato un reale interesse per l’uomo e non per il personaggio televisivo per il quale è noto. Si tratterebbe quindi di un vero e proprio colpo di fulmine che, in seguito al loro primo incontro, si è solidificato sempre di più. I due hanno intenzione di mettere su famiglia, anche se per ora hanno messo in standby questo progetto in quanto vorrebbero concentrarsi sulla loro professione.

Salvatore Esposito e Paola Rossi, nozze in arrivo?

Salvatore Esposito fa ormai coppia fissa con Paola Rossi da alcuni anni e in alcune interviste ha esternato pubblicamente il suo amore nei confronti della donna. Il primo incontro i due lo hanno organizzato in Spagna, a Salamanca. Mentre Paola si trovava lì per l’Erasmus, Salvatore Esposito era in vacanza: scattò immediatamente la scintilla. Salvatore la vide sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Paola le buttò le braccia al collo e da quella volta i due non si sono più lasciati. Tuttavia, lei inizialmente pensava fosse sposato perché pubblicava sui suoi profili degli scatti insieme alla sorella e al suo fratellino con cui ha 24 anni di differenza.

Salvatore Esposito ha speso parole al miele all’indirizzo della compagna. Una donna bella, simpatica, intelligente, con la testa sulle spalle e in grado di farlo sorridere: così lo ha stregato. Salvatore Esposito e Paola Rossi, dopo tanti anni passati assieme, stanno iniziando a pensare al futuro. “Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere”, ha rivelato l’attore a Vanity Fair.











