Paola Rossi, chi è la fidanzata di Salvatore Esposito/ Un colpo di fulmine nato…

Paola Rossi, come ha conosciuto Salvatore Esposito?

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, attore noto per aver interpretato il personaggio di Genni Savastano nella serie Sky “Gomorra”. La fidanzata di Salvatore Esposito è laureata in Giurisprudenza e ha conseguito un master in Entertainment Law. Attualmente lavora come screenwriter & directors agent presso una delle più prestigiose agenzie di rappresentanza per attrici e attori. In un’intervista rilasciata qualche anno fa a Vanity Fair, Salvatore Esposito spiegò di non essersi mai fidanzato fino all’incontro con Paola Rossi: “Con lei ci siamo presi subito”, aveva spiegato. L’attore raccontò che la ragazza compensava il suo essere sognatore e che rappresenta la sua parte razionale. Per quel che concerne il primo incontro, Salvatore raccontò di averla conosciuta a Salamanca, in Spagna.

Sul primo incontro tra Paola Rossi e l’attore, Salvatore Esposito ha ricordato l’aneddoto dell’aeroporto: lei era in Eramsus in Spagna, lui aveva appena deciso di raggiungerla dopo essersi “conosciuti” e “frequentati” a lungo via social: “Lei era lì a fare l’Erasmus, io in vacanza: mi ha conquistato dicendomi che mi aveva notato in quelle interviste che mandava in onda Sky prima della serie, come promozione”. L’attore sottolineò di aver capito, in quell’istante, che a fare presa sulla sua futura fidanzata era stato “Salvatore, non Genny”. I due si sentirono via Facebook, scambiandosi messaggi, prima di incontrarsi in aeroporto in Spagna. A tal riguardo si legge: “L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì”.

Tra Salvatore Esposito e Paola Rossi è stato un colpo di fulmine. L’attore ha capito dal primo incontro che Paola sarebbe stata la donna della sua vita. Salvatore vorrebbe creare una famiglia con Paola e in un’intervista a Vanity Fair aveva spiegato: “Mi piacerebbe creare una famiglia che sia mia. È il vero valore aggiunto di ognuno di noi. La sogno con la mia fidanzata Paola. All’inizio pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza”. Paola Rossi vive in Spagna ma appena può rientra in Italia per venire a trovare Salvatore. Paola ha un altro sogno nel cassetto, quello di diventare cantante.

Salvatore Esposito mette in conto la possibilità di avere dei figli da Paola. Durante una diretta Instagram, gli erano state rivolte delle domande da parte di alcuni fan. In merito a questo argomento, Salvatore aveva risposto: “Con Paola sto benissimo, la amo tanto. Quando avremo una tranquillità, i figli sono una cosa che mettiamo in conto”.











