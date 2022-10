Chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito/ Lui: “Pensava fossi sposato”

Chi è Paola Rossi e come si è innamorata di Salvatore Esposito

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, attore famosissimo per il suo ruolo di “Genny Savastano” nella serie televisiva “Gomorra” e a breve anche per “Piedone”. Paola è una giovane agente della TT Agency, una ragazza dolce e determinata, che dopo aver conquistato questo lavoro e una laurea in giurisprudenza, ha ancora molti obiettivi da raggiungere. Uno di questi obiettivi però riguarda sicuramente il fidanzato, che pur impegnato nella sua carriera sul grande schermo, ha palesato il desiderio di creare una famiglia con lei.

Salvatore Esposito in alcune interviste, parlando della fidanzata Paola, aveva dichiarato: “Sogno di creare una famiglia che sia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica e sa come farmi sorridere”. L’attore, al di là di quello che potrebbe trasparire all’apparenza o dopo aver preso visione di “Gomorra”, è in realtà un uomo molto dolce e sensibile e sono state proprio queste qualità a far innamorare Paola. I due si erano conosciuti dopo che lei aveva notato alcune interviste dell’attore su Sky e in quell’occasione Paola Rossi aveva espresso il suo interesse per Salvatore come uomo, non solo come attore.

Il colpo di fulmine di Paola Rossi per Salvatore Esposito era scattato dopo aver visto alcune interviste su Sky, eppure non è in quel modo che la coppia ha avuto modo di approfondire la conoscenza. Poco dopo quelle interviste infatti, i due hanno organizzato un incontro in Spagna, Paola si trovava lì per un Erasmus mentre l’attore era in vacanza e in quell’occasione, l’attore fu colpito proprio dal fatto che Paola non fosse interessata al suo lavoro ma alla sua personalità e alla sua quotidianità.

Sul loro primo incontro, l’attore ha raccontato: “L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì. All’inizio pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza”. I due, come aveva dichiarato anche l’attore, sono propensi a creare una famiglia insieme in futuro ma al momento l’attore ha altre priorità, come l’uscita della nuova serie che lo vedrà protagonista nei panni di “Piedone“, personaggio anni ’70 interpretato precedentemente da Bud Spencer.











