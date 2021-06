Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ “Credo nell’amore, sogno una famiglia”

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, l’attore conosciuto per il suo ruolo di Gennaro “Genny” Savastano nella serie Gomorra. Un grande amore quello nato tra i due che sono legati da diversi anni e su cui si conosce davvero poco. Una scelta condivisa da entrambi, visto che sia Salvatore che Paola sono due persone molto riservate e discrete. Le pochissime cose ufficiali sulla loro storia si devono ad alcune dichiarazioni che l’attore partenopeo ha rilasciata a Vanity Fair sbottonandosi sulla sua vita privata.

I due, stando a quanto raccontato dall’attore, si sarebbero incontrati proprio nei primi anni dell’uscita di Gomorra – La serie. “Cosa sogno? Creare una famiglia che sia mia” – ha dichiarato l’attore che ha sottolineato – “è il vero valore aggiunto di ognuno di noi. La sogno con la mia fidanzata Paola. Ci siamo conosciuti tre anni fa: aveva visto un trailer di Gomorra, e mi aveva scritto. All’inizio pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì”.

Paola Rossi e Salvatore Esposito di Gomorra: il primo incontro a Madrid

Il primo incontro tra Paola Rossi e Salvatore Esposito è avvenuto in aeroporto a Madrid: a contattarlo sui social è stata proprio Paola che, con un messaggio privato, gli scrisse che si trovava in Erasmus a Salamanca. “Fu amore a prima vista. Bastò vederla in aeroporto, a Madrid, per capire che era la donna della mia vita. Credo nell’amore, sogno una famiglia. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere. Studia giurisprudenza” – ha detto l’attore. Ma chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito? Su di lei si conoscono davvero pochissime cose: è una studentessa e ha frequentato una parte dei suoi corsi di studi proprio in Spagna. Nel 2019 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, ma anche un altro grande sogno nel cassetto: diventare una cantante.

