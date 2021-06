Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ “È stato amore a prima vista”

Chi è Paola Rossi?

Paola Rossi è la fidanzata dell’attore Salvatore Esposito, tra i protagonisti assoluti della serie tv “Gomorra” nel ruolo di Gennaro “Genny” Savastano. Non ci sono molte informazioni su Paola Rossi, che è finita sotto i riflettori circa 7 anni fa, quando è iniziata la storia d’amore con l’attore napoletano, che in quel periodo si stava facendo conoscere nella serie “Gomorra”. Secondo quanto emerge dal suo profilo Instagram, su cui conta oltre 33mila follower, Paola è laureata in Legge, con un master in Entertainment Law. Attualmente lavora come Screenwriters & Directors Agent per la TT Agency, agenzia di cui fa parte anche il fidanzato. Inizialmente i due si sono conosciuti virtualmente, su Facebook: “Mi aveva notato in quelle interviste che mandava in onda su Sky prima della serie, come promozione. E mi aveva scritto. Lì ho capito che le piaceva Salvatore, non Genny”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair.

Giuseppe e Susy, genitori Salvatore Esposito/ "Grandi sacrifici. Devo tanto a loro"

Paola Rossi: il primo incontro con Salvatore Esposito

Il primo incontro è avvenuto a Salamanca, in Spagna, dove Paola Rossi si trovava per l’Erasmus e Salvatore Esposito in vacanza: “Fu amore a prima vista. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì”. Sulle pagine di Vanity Fair l’attore ha rivelato che inizialmente Paola pensava che fosse sposato “perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza”. Salvatore Esposito ha sempre espresso belle parole per la fidanzata che compensa il suo essere sognatore. Dopo tanti anni anni insieme i due iniziano pensare al futuro: “Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere”, ha aggiunto su Vanity Fair.

LEGGI ANCHE:

SALVATORE ESPOSITO/ “Non volevo vivere di rimpianti, sempre sostenuto dalla famiglia”Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ "Credo nell’amore, sogno una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA