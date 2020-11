Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito / Il primo incontro in aeroporto, poi…

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, il famoso attore che ha indossato i panni di Genny Savastano nella serie tv Gomorra. L’interprete, questo pomeriggio, sarà ospite di Paola Perego su Raidue per il talk Il Filo Rosso. Un’intervista in cui, inevitabilmente, si parlerà anche del suo rapporto con Paola Rossi, il cui volto è diventato noto al pubblico proprio grazie all’esposizione mediatica del fidanzato. Dal suo profilo Instagram scopriamo che Paola Rossi è seguita da oltre trentaquattromila persone, ma non solo. Grazie alle informazioni e ai post condivisi coi follower, apprendiamo che la fidanzata di Salvatore Esposito è laureata in legge e ha conseguito un master in Entertainment Law. Attualmente lavora come screenwriter & directors agent presso una delle più prestigiose agenzie di rappresentanza per attrici e attori.

Paola Rossi, fidanzata di Salvatore Esposito: ecco come ha conosciuto il protagonista di Gomorra

In molti si domandano come Paola Rossi abbia conosciuto Salvatore Esposito. A togliere ogni dubbio sugli inizi della loro frequentazione ci ha pensato l’attore di Gomorra, in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Alla famosa rivista aveva raccontato di aver conosciuto Paola dopo una chiacchierata su Facebook. Erano i tempi in cui uscivano i primi trailer di Gomorra. All’epoca la Rossi credeva che l’attore fosse sposato. A trarla in inganno le foto che Esposito pubblicava insieme alla sorella e al fratello minore, più giovane di lui di ventiquattro anni. Sul primo incontro tra Paola Rossi e l’attore, Salvatore Esposito ha ricordato l’aneddoto dell’aeroporto: lei era in Eramsus in Spagna, lui aveva appena deciso di raggiungerla dopo essersi “conosciuti” e “frequentati” a lungo via social. Vediamo dunque se nell’ospitata odierna dalla Perego, Salvatore Esposito si sbottonerà ulteriormente sul suo rapporto con Paola. La conduttrice non perderà occasione per scavare nelle pieghe della loro storia d’amore.



