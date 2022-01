Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ Quel primo incontro su Facebook

Ha conquistato il cuore di Salvatore Esposito, ha 33,3mila follower su Instagram ed è laureata in legge con un master in Enterinament Law. Si tratta di Paola Rossi, oggi anche Screenwriters & Directors Agent, per la TT Agency, la stessa di cui fa parte l’attore napoletano. L’amore tra di loro è sbocciato agli inizi della carriera della star di Gomorra, quando colui che dà il volto a Genny Savastano, stava assaporando i primi risultati della sua interpretazione.

Paola Rossi, di origini salernitane, e Salvatore Esposito si sono incontrati per la prima volta virtualmente su Facebook e da quel momento è iniziata la loro bellissima storia d’amore. Lo stesso Esposito, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato gli inizi della relazione con la sua fidanzata, di quando lei lo notò nelle interviste trasmesse da Sky, prima della messa in onda della serie, che poi lo portò al successo internazionale. Questo dettaglio ha fatto capire all’attore che Paola era realmente interessata a lui e non al personaggio che l’ha reso famoso con la serie che ha cambiato “le regole” della fiction. Gomorra a distanza di anni rimane un successo platenario. Ancora una volta, è entrato nella prestigiosa classifica di fine anno del New York Time sui migliori programmi. E’ già accaduto nel 2016, quando si aggiudicò il terzo posto e nel 2019 posizionandosi come quinto classificato tra le migliori produzioni internazionali non US degli ultimi 10 anni.

Paola Rossi e Salvatore Esposito, il sogno della famiglia

Dopo il primo approccio social, Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono dati un reale appuntamento, ma non in Italia, bensì in Spagna, precisamente a Salamanca. Paola infatti si trovava lì per l’Erasmus, mentre Salvatore Esposito era in vacanza. “Fu amore a prima vista. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì” Ha raccontato l’attore. Un amore nato con forte trasporto anche se Paola agli inizi, nutriva un forte dubbio.

La ragazza temeva infatti che Salvatore fosse sposato, perché sui suoi profili social, pubblicava spesso foto che lo ritraevano con dei bambini. In realtà erano la figlia di sua sua sorella e il suo fratellino con cui ha 24 anni di differenza. Anche Paola è molto legata alla sua famiglia e non è un caso che entrambi sognano di crearne una tutta loro. Salvatore Esposito è molto innamorato della sua fidanzata: “Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere” ha sottolineato a Vanity Fair. Paola Rossi inoltre ama viaggiare e visitare posti nuovi. Ha anche un tatuaggio di un’icona dell’arte, Frida Kahlo.

