Paola Ruocco dopo l’addio a Uomini e Donne: “Gemma? Non vuole trovate l’amore”/ “Sperti? Aggressivo!”

Paola Ruocco rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: “Frequento Daniele, è un sogno!”

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Paola Ruocco torna a lanciare frecciatine in direzione di Gemma Galgani e Gianni Sperti. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, dove inoltre rivela di aver iniziato una frequentazione con il cavaliere Daniele.

“La storia con Daniele è stato un vero colpo di fulmine nonostante fossero due mesi che lui era all’interno del programma mai mi sono accorta di lui.” ha spiegato l’ex dama, ricordando un momento importante vissuto nel programma: “Subito dopo la forte diatriba con Gemma, c’è stato il momento magico… mi sono girata e lui era lì e mi ha vista, mi ha caricata di forza, mi ha presa in braccio, mi ha portata all’interno della pista e mi ha fatto ballare e in quel momento è scattato il coipo di fulmine e wow… ho sentito subito tanta leggerezza. Ora che ci stiamo frequentando giorno dopo giorno mi sembra di vivere un sogno!”

Paola Ruocco sta dunque vivendo un momento magico insieme a Daniele dopo Uomini e Donne; tuttavia, il pensiero torna allo studio che l’ha vista protagonista di tanti scontri, soprattutto con Gemma Galgani. Di lei l’ex dama ha detto: “Secondo me Gemma non ha nessun interesse a trovare l’amore all’interno di questo programma come dovrebbe essere e come ho fatto io ma segue le stesse orme di Armando e Riccardo.”

Pungenti, infine, le parole di Paola anche nei confronti dell’opinionista Gianni Sperti: “Quando seguivo la trasmissione da casa non tolleravo l’atteggiamento di Gianni nei confronti delle donne che a lui non andavano a genio. I litigi con lui durante le registrazioni erano dovuti al fatto che rispondevo con lo stesso modo aggressivo con le stesse parole offensive che lui riservava per me. Questo lo indispettiva molto ed è per questo che aveva un atteggiamento molto aggressivo nei miei confronti.”

