Paola Saluzzi: “Agli esordi alla Rai portato i caffè”/ “Da bambina volevo fare la cantante lirica”

Paola Saluzzi, a I Fatti Vostri, racconta i suoi esordi nel mondo giornalistico e la sua esperienza proprio nel programma Rai del quale è ospite: “Mi è rimasta tanta nostalgia, una capacità appresa e imparata in questo studio di non trascurare mai nessun particolare. Non so quanto io sia stata brava quando ero lì ma quello che so è che quella lezione mi è rimasta. Quando sono entrata alla Rai facevo le fotocopie e portavo i caffè. Io ci credevo. Il primo giorno di lavoro mi presento e mi dicono di portare i caffè. Anche quella è stata una grande scuola. Anche lì impari molto”.

La giornalista racconta ancora: “Da bambina non sognavo di lavorare in tv. Qualsiasi cosa sentissi, dicevo che avrei voluto farlo. È successo anche con i dischi di Maria Callas, volevo fare la cantante lirica. Non volevo però fare l’astronauta perché soffrivo il mal d’auto. Quando mio nonno me lo chiese, dissi che volevo fare quella che fa i regali“.

Paola Saluzzi: “Gabriele è il mio respiro”

Il grande amore di Paola Saluzzi è Gabriele Romagnoli: “Ci siamo sposati in tre. Eravamo noi due e il nostro amico più caro, Paolo Verzone. Abbiamo messo un oceano di distanza tra l’Italia e questo matrimonio. Gabriele è il mio respiro. Il mio amore grande”. Gabriele, però, non è l’unico grande amore della conduttrice: “I miei nipoti sono la mia vita. Mia sorella mi ha fatto il regalo immenso di consegnarmi loro in braccio fin dalla nascita”.

