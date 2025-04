Paola Saluzzi, chi è la conduttrice ospite a Storie di donne al bivio

Paola Saluzzi torna in tv oggi pomeriggio ospite della nuova puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta dedicato alle donne appartenenti al mondo della politica, ma anche dell’attualità, della cultura e dello spettacolo. Anche la conduttrice, celebre volto televisivo che durante la sua carriera ha lavorato tra Rai e Mediaset, ma anche Sky e Tv2000, è pronta a raccontare e condividere con il pubblico le scelte della sua vita, tra famiglia, carriera e amore.

Una carriera di grandi successi quella della conduttrice, che recentemente ha ricevuto anche il Premio Luciano Rispoli. Un riconoscimento che la Saluzzi ha commentato così: “A Luciano Rispoli mi lega un atto di costante gratitudine. Quando mi è arrivata la notizia del premio mi sono sentita profondamente commossa e profondamente grata“.

Paola Saluzzi, la lunga carriera dalla televisione al cinema

Paola Saluzzi, nata a Roma nel 1964, ha fatto il suo debutto in televisione con Sergio Zavoli nel 1987 nel programma Viaggio intorno all’uomo. Anche se in realtà, da ragazzina, la conduttrice sognava di far ben altro: dalla pattinatrice su ghiaccio alla cantante lirica, fino a quando i professori, colpiti dalla sua bravura nella scrittura, invitarono i genitori ad iscriverla ad una scuola di giornalismo. La sua strada è però sempre stata quella della televisione, da inviata per Sereno variabile nel 1989/90 a valletta a Il grande gioco dell’oca nel 1993.

Sono poi arrivate le grandi conduzioni televisive come Unomattina Estate e Unomattina, quest’ultima al fianco dell’indimenticato Luca Giurato per diverse edizioni. “25 anni di amicizia unica, era la correttezza fatta a persona, leale, generoso, simpatico“, ha raccontato in un’intervista a La Nuova Sardegna, ricordando il compianto collega. Non solo conduttrice ma anche qualche esperienza da attrice, come nella sitcom Casa Vianello tra il 1993 e il 1996 e in due film per il cinema: La via degli angeli di Pupi Avati e Forever Blues di Franco Nero.