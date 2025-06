Paola Saluzzi e i problemi con il cibo

Nella puntata de La volta buona in onda oggi, 4 giugno 2025, Caterina Balivo ha parlato di diete estive ma anche di problemi legati al cibo come quelli avuti da Paola Saluzzi che ha dovuto fare i conti con tale problema da adulta, quando già lavorava in televisione. La conduttrice ha raccontato che c’è stato un periodo in cui non sentiva più l’esigenza di dover mangiare. Nonostante il dimagrimento evidente e le varie osservazioni che le facevano le persone a lei vicine, come la mamma e la sorella, non si rendeva conto del problema che aveva.

La Saluzzi, inoltre, ha anche raccontato di non averne parlato, ma ad accorgersi di tutto quello che stava succedendo di Luca Giurato, amico e collega che, un giorno, le salvò la vita portandola semplicemente in un bar e dicendole delle parole ad hoc.

Paola Saluzzi e la confessione su Luca Giurato

“Quel sintomo del non avere più bisogno del cibo io non lo avevo sentito, non mangiavo più e avevo sempre meno voglia di mangiare, e non è che con questo mi vedessi più bella o più brava. Se non ti vuoi bene in un determinato momento della tua esistenza, puoi avere attorno qualunque cosa, non funziona”, ha raccontato Paola Saluzzi che, all’epoca, aveva 35 anni.

Poi l’aiuto inaspettato di Luca Giurato: “Chiese cappuccino e cornetto per entrambi. Cominciai a fare quello che facevo sempre: spezzettai tutto e lo misi sotto al piatto“. Di fronte a quella scena, Giurato cambiò il tono di voce e le disse “Adesso basta, mangia quel cornetto. La vergogna di essere stata scoperta fu talmente tanta che cominciati davvero a mangiare quel cornetto e lui prese il suo”.