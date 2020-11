Paola Saulino/ “Pronta a trascorrere il lockdown con chi mi offre un milione di euro”

Paola Saulino lancia l’ennesima provocazione. Dopo il Pompa Tour, annuncia infatti di essere pronta ad accettare una particolare proposta: “Sarei disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chi mi offrisse una cifra adeguata, l’equivalente di una casa al centro di Roma. Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso”. Dichiarazioni destinate a scatenare la polemica quelle rilasciate dalla Saulino nel corso di un’intervista a la Radiazza di Gianni Simioli, su Radio Marte. Ma non è finita qui. Paola è entrata poi nello specifico, dichiarando: “Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su. Più dura il lockdown, più la cifra sale.” D’altronde: “Cercare di raggiungere il benessere psicofisico alimentando la mente e lo spirito, magari seguendo un bel corso motivazionale su YouTube. Oppure impiegare questo tempo per leggere e imparare”, ha concluso.

Paola Saulino: “Ho ricevuto una buona proposta da mezzo milione di euro”

Dopo la provocazione lanciata in radio, Paola Saulino ha svelato di aver ricevuto le prime proposte. Con un post pubblicato su Instagram, ha infatti aggiornato i suoi followers sull’andamento delle offerte: “Per ora ho ricevuto una buona proposta da mezzo milione di euro… ma non mi accontento”, ha annunciato. Precisando poi che “voglio un Fallo da 1 milione , chi vuole ascoltare tutti i giorni a tutte le ore un “mettilo Dentro”? Rilancia , la Maestra Paolina aspetta un bel Fallaccio milionario. Alza l’asticella Fallica”.



