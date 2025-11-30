Dodi Battaglia e il ricordo della malattia della moglie Paola Toeschi: "L'ultimo periodo fu devastante. L'ho conosciuta col sorriso ed è morta col sorriso"

Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, non dimentica l’amata moglie e compagna di vita Paola Toeschi, venuta a mancare circa quattro anni fa a causa di un tumore al cervello. La coppia si sposò nel 2011, impreziosendo la propria storia d’amore dopo la nascita della figlia Sofia, nata sei anni prima. Il periodo più difficile è stato indubbiamente quello in cui Paola ha scoperto il brutto male, raccontato anche con coraggio e schiettezza nel libro ‘Più forte del male’.

Mihaela Tritean, chi è la mamma di Patrizia Cormos/ “Forse mia figlia si poteva salvare”

Un periodo segnato inevitabilmente dalla malattia e da condizioni di salute instabili, che sono poi peggiorate progressivamente e irrimediabilmente. “L’ultimo periodo è stato devastante, le parlavo di continuo ma non sapevo se mi stesse ascoltando…”, ha raccontato Dodi Battaglia in una straziante intervista di qualche tempo fa a Verissimo.

Belen e Cecilia Rodriguez, perché hanno litigato?/ La sorella minore spiega: "Ognuno ha la sua vita..."

Dodi Battaglia, cuore spezzato dopo la morte di sua moglie Paola Toeschi per via di una brutta malattia

Nella toccante chiacchierata con Silvia Toffanin, il chitarrista dei Pooh ha ricordato i momenti più belli vissuti con la moglie Paola Toeschi, ma anche sottolineato la sua forza straordinaria durante la malattia. “L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso…”, ha raccontato commosso Dodi Battaglia. Senza la sua compagna al proprio fianco, la vita ha assunto un gusto amaro per il musicista, che oggi sente più che mai la mancanza di Paola.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian/ "La conobbi nel modo più casuale del mondo"

“Una volta le chiesi scusa perché a volte mi sono spazientito di fronte alla malattia, ma il nervosismo non era suoi confronti e lei mi abbracciò…”, ha ricordato teneramente Dodi. La moglie del batterista venne a mancare all’età di cinquantuno anni; era un’attrice e aveva girato diversi spot pubblicitari nel corso della sua carriera. Poi, durante la malattia, si era cimentata nella scrittura, con il suo libro a testimonianza della malattia.