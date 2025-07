Paola Toeschi, chi era la moglie di Dodi Battaglia: la donna è scomparsa nel 2021 dopo una lunga battaglia contro un tumore

Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia, è morta dopo una lunghissima guerra contro una malattia che ne ha condizionato la vita. La moglie del musicista dei Pooh ha sposato Dodi nel 2011 ma la loro storia era cominciata diverso tempo prime: i due si sono conosciuti e innamorati agli inizi degli anni Duemila e nel 2005 è nata la loro bambina, Sofia. Purtroppo la loro vita insieme è stata segnata da momenti complicati, particolarmente difficili: qualche anno dopo la nascita di Sofia, infatti, la moglie di Dodi Battaglia ha scoperto una malattia, un tumore al cervello contro il quale ha combattuto a lungo.

La moglie di Dodi Battaglia aveva solamente 51 anni quando è morta: era nata a Borgomanero ma viveva a Bologna insieme a Dodi e alla loro splendida figlia. In passato era stata un’attrice e aveva girato diversi spot, lavorando per diversi anni nel mondo dello spettacolo. Proprio sotto i riflettori era nata la loro splendida storia d’amore che ha portato fin da subito a passi importanti, come la nascita della piccola Sofia, oggi una signorina, che purtroppo è stata costretta a vivere senza la mamma negli ultimi anni della sua giovane vita.

Paola Toeschi, chi era la moglie di Dodi Battaglia: il racconto in un libro

Il calvario della malattia era stato raccontato da Paola Toeschi in un libro, “Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore”. Paola, infatti, si è affidata alla religione nel duro percorso della malattia: proprio grazie alla sua grande fede ha vissuto gli ultimi anni in serenità, circondata dall’amore della sua famiglia. Dopo aver fatto visita a Medjugorie, infatti, la moglie di Dodi Battaglia è riuscita ad affrontare il periodo della malattia con una luce nuova, affidandosi al volere di Dio e riuscendo così a vivere serenamente quell’ultimo periodo.