Si chiamava Paola Toeschi la moglie di Dodi Battaglia, scomparsa a soli 51 anni a causa di una grave malattia con la quale combatteva ormai da tempo. La donna è stata la terza moglie del chitarrista dei Pooh, il suo grande amore: dalla storia con Paola era nata Sofia, nel 2005. La bimba aveva solamente 16 anni quando la mamma è stata strappata alla vita: un dolore immenso per il musicista e per la figlia, che si è ritrovata senza mamma. Paola combatteva contro un tumore al cervello da tantissimi anni: era infatti il 2010 quando aveva scoperto di star male, pochi anni dopo essere diventata mamma. Nel 2015 aveva raccontato il suo calvario in un libro. Nel 2021, Paola Toeschi è morta: la donna aveva solamente 51 anni e dopo la sua scomparsa, Dodi Battaglia ne aveva parlato come un dolore straziante.

La moglie di Dodi Battaglia era un’attrice di spot televisivi. Bellissima, aveva conosciuto il musicista agli inizi degli anni 2000: un amore importante il loro, nonostante la differenza di età. Nel 2005 i due avevano avuto la loro unica figlia insieme, Sofia, mentre Dodi era già papà di quattro ragazzi. Nel 2011, l’anno dopo la scoperta della malattia, era arrivato il matrimonio.

Paola Toeschi, chi era la moglie di Dodi Battaglia e malattia/ Come è morta a soli 51 anni?

Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: “Fino alla sera prima della diagnosi…”

Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia, aveva scoperto il tumore al cervello che l’ha poi strappata alla vita nel 2010. “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso” aveva raccontato l’attrice e moglie di Dodi Battaglia. Da un momento all’altro, dunque, la sua vita è stata sconvolta dalla diagnosi peggiore di tutte. Terapie, interventi, anni particolarmente difficili: una battaglia durata ben 11 anni quella di Paola, che nel 2021 è venuta a mancare, strappata ai suoi affetti più cari. Un grandissimo dolore per Dodi e Sofia, che hanno superato il lutto con la fede. “Da quando lei non c’è più tutte le sere io e Sofia le dedichiamo un momento di preghiera” ha ammesso il chitarrista dei Pooh.