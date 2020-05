Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia/ “Sono un’altra persona dopo Medjugorje”

Pubblicità

Paola Toeschi ha affrontato una lunga lotta contro il cancro, sconfitto grazie alla sua determinazione e al sostegno del marito Dodi Battaglia. Ha scritto tutto nel suo libro “Più forte del male”, edizione Piemme, in cui svela anche il ruolo cruciale che ha avuto la fede nella battaglia contro il male. “Nel 2010 ho scoperto di avere un tumore al cervello, ma nel 2013 grazie alla Madonna sono arrivata a Medjugorje”, ha detto a Bel tempo si spera lo scorso febbraio. Paola ha riscoperto tra l’altro la fede quando ha scoperto di essere malata. Non ha mai smesso di essere credente, ma di sicuro si sentiva lontana dal mondo religioso. Anche se questo non le ha impedito di iniziare a pregare. “Inizio per caso e facendo questo esercizio di respirazione”, ha confessato, “perchè in questo libro che ho letto si diceva che pregare e recitare delle preghiere ti avrebbe dato un ritmo nel respiro”. Il testo a cui si riferisce è scritto da David Servan-Schreiber, uno psichiatra francese. Dopo un mese, Paola ha chiesto il supporto di don Domenico Masi per riuscire a proseguire con il suo percorso di fede. È stato però Dodi a riferirle di un pellegrinaggio imminente a Medjugorje, anche se all’inizio la Toeschi ha manifestato alcune resistenze. Non credeva infatti nell’apparizione della Madonna, ancora al vaglio della Chiesa cattolica, ma la curiosità l’ha spinta a mettersi in viaggio. “Sono tornata a casa un’altra persona”, ha rivelato.

PAOLA TOESCHI, MOGLIE DODI BATTAGLIA: “RINGRAZIO LA MALATTIA PERCHE’…”

La malattia ha colpito Paola Toeschi all’improvviso, ormai dieci anni fa. Nell’ottobre del 2010 viene colpita infatti da una crisi e viene visitata da un medico che le rivelerà una diagnosi sconvolgente. “Il mondo ti cade addosso”, ha detto tempo fa a La Stampa. La moglie di Dodi Battaglia inizia così un calvario fatto da terapie, cicli infiniti e interventi chirurgici. “Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perchè fosse capitato a me”, ha confessato. Poi tutto è cambiato tre anni più tardi, quando Paola ha raggiunto Medjugorje su consiglio del marito e ha iniziato a provare una gioia immensa. Tanto da ringraziare la Madonna persino della malattia che l’aveva colpita, “Perchè se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza”. Da quel momento in poi, ha deciso inoltre di ritornare a Medjugorje due volte l’anno con alcune amiche e non smette mai di condividere la sua esperienza con chiunque. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Dodi Battaglia sarà invece uno dei protagonisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie allo speciale Pooh – Amici per sempre. In merito a quanto accaduto alla moglie, l’artista ha svelato tempo fa a Vieni da me, di aver avuto paura di perderla. “Per fortuna la Medicina è andata avanti, sarebbe stato peggio se fosse successo 20 anni fa”, ha dichiarato. Anche se Battaglia sa bene che Paola è guarita (spiritualmente) grazie alla fede.



