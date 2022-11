Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia/ Morta a 51 anni per un tumore al cervello

Paola Toeschi, per più di 20 anni al fianco di Dodi Battaglia

Paola Toeschi è stata la terza moglie di Dodi Battaglia. Lo storico chitarrista del Pooh e l’attrice, originaria di Borgomanero ma residente da tempo a Bologna, si erano conosciuti nel 2000 e fra loro era stato un colpo di fulmine. Nel 2005 è nata Sofia, quarta figlia di Battaglia (dal primo matrimonio con Louise Van Buren sono invece nate Sara Elisabeth e Serena Grace, mentre Daniele è il frutto della relazione con la compagna Loretta Lanfredi). Poi la malattia: nel 2010 a Paola Toeschi viene diagnosticato un tumore al cervello. “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”, aveva confessato l’attrice in un’intervista a La Stampa. Ma in quel momento così difficile l’amore tra Paola e Dodi diventa ancora più forte: si sposano l’anno successivo e nel 2013 fanno il loro primo pellegrinaggio a Medjugorje.

Paola Toeschi, la lunga malattia e la morte nel 2021

La moglie di Dodi Battaglia aveva raccontato la sua malattia nel libro “Più forte del male – Con la fede ho vinto il tumore”, in cui aveva rivelato come la religione l’avesse aiutata ad affrontare i momenti più dolorosi. Paola Toeschi è morta il 6 settembre 2021 a soli 51 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”, ha annunciato Dodi Battaglia sui social. “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei, le parlavo tutto il giorno. L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”, ha raccontato il chitarrista dei Pooh a Verissimo, un mese dopo la morte della moglie.

