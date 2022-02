Paola Toeschi, moglie morta Dodi Battaglia/ “Più dura di quanto potessi immaginare”

Chi era Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia

Dodi Battaglia torna in prima serata su Rai 1, ospite di Milly Carlucci nel programma “Il cantante mascherato“. Il chitarrista dei Pooh sarà presente in qualità di ospite per uno dei diversi duetti che prenderanno parte nel corso della serata. Dodi Battaglia, dopo mesi difficili, torna dunque in televisione. Infatti, lo scorso 6 settembre 2021, ha perso sua moglie Paola Toeschi, deceduta lo scorso 6 settembre dopo una lunga lotta con una grave malattia. L’attrice e modella se n’è andata all’età di 51 anni a causa di un tumore al cervello: una battaglia che era stata raccontata anche attraverso un libro. I due erano sposati dal 2011. Nel 2005 era nata la figlia della coppia, Sofia. Alle esequie della 51enne sono stati presenti anche gli altri Pooh, oltre ai parenti e molte persone comuni.

Dodi Battaglia ricorda la moglie, Paola Toeschi

Lo scorso ottobre in un’intervista a “Verissimo” Dodi Battaglia raccontò il suo duro periodo, seguente la morte di sua moglie, Paola Toeschi: “E’ molto più dura di quello che potessi immaginare. E’ un dolore che non va via, anche fisicamente”. In quell’occasione, il chitarrista dei Pooh ripercorse i terribili momenti in cui la malattia era ormai in fase terminale: “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno”. Paola Toeschi, affetta da un tumore al cervello da anni, ha avuto fino alla fine un atteggiamento positivo nei confronti della vita. A tal proposito Dodi Battaglia ha confidato: “L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”.

